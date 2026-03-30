Paiporta culmina el Mes de la Mujer con la creación de espacios de igualdad a través del deporte, la cultura y la formación

Paiporta cierra el Mes de la Mujer con una elevada participación de las asociaciones y colectivos de mujeres del municipio en cada una de las actividades programadas por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. El objetivo de estas actividades deportivas, culturales y formativas ha sido el de concienciar sobre el papel de las mujeres y a su vez, promover la igualdad y la erradicación de la violencia machista en el municipio.

Los actos programados por la unidad de Igualdad del Ayuntamiento han contado con la participación directa de la Associació Xarxa Comunitaria; el Consell de la Dona, así como los miembros pertenecientes al Programa de Envejecimiento Activo del área de Bienestar Social.

Todos ellos se han dirigido al público adulto, juvenil e infantil en los distintos actos programados en los edificios municipales como la Biblioteca Pública ‘María Moliner Ruiz’, donde se acogió la exposición ‘Rostres de dones de la Dana’, de la artista paiportina Neus Chisbert, o el Museu de La Rajoleria, donde se celebró la XVIII edición del Premio de Narrativa Corta Carolina Planells contra la Violencia de Género.

La marcha a pie por los derechos de las mujeres. / Redacción Levante-EMV / A. P.

Actividades deportivas y culturales

Yoga, baile en línea, danza circular, así como juegos de mesa o talleres formativos llenaron las calles de Paiporta durante todo el mes de marzo, cuya programación finalizó el pasado viernes, por medio del manifiesto institucional del 8M. En su lectura participaron la segunda teniente de alcaldía, Esther Torrijos, además de representantes del Consell de la Dona, la Associació Xarxa Comunitaria o del Programa de Envejecimiento Activo del municipio, como muestra del compromiso por lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

El acto se clausuró con un minuto de silencio para condenar a las mujeres asesinadas por violencia machista en el primer trimestre de 2026.

Uno de los talleres impartido en la programación. / Redacción Levante-EMV / A. P.

Dentro de la programación y para fomentar los valores del deporte y de una vida saludable para la población, 300 mujeres de Paiporta se sumaron el pasado viernes a la Recreo-Cross de la Dona, organizada por el Ayuntamiento de Picanya, para reivindicar en una marcha a pie los derechos de las mujeres y el consenso social que se debe lograr a través de ellos.

“Hemos diseñado una programación diversa y focalizada a los distintos segmentos de población para concienciar acerca del papel y los retos que deben afrontar las mujeres en el ámbito laboral, educativo o digital, dando voz y visibilidad a cada uno de los colectivos del municipio”, señala María Jesús López, concejala de Bienestar Social e Igualdad, quien también ha destacado “la importante labor que están realizando las asociaciones y entidades de mujeres en el fomento de la igualdad real por medio de las experiencias compartidas y de la creación de espacios seguros para todas ellas”.