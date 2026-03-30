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Paterna endurece las sanciones con multas de 1.000 euros por no recoger las heces caninas de la vía pública y por llevar a los perros sin microchip

El Ayuntamiento refuerza el control para combatir conductas incívicas y mejorar la convivencia y la limpieza de calles y espacios públicos

Campaña ADN canino en Paterna.

Campaña ADN canino en Paterna. / A.P.

Redacción Levante-EMV

El Ayuntamiento de Paterna ha reforzado las medidas de control y vigilancia para combatir las conductas incívicas relacionadas con la tenencia de mascotas mediante el endurecimiento de las sanciones de la Ordenanza Municipal de Bienestar Animal, con multas que alcanzan los 1.000 euros tanto por no recoger las heces caninas en la vía pública como por llevar a los perros sin microchip.

Este endurecimiento del régimen sancionador, eleva a infracciones graves con sanciones de 1.000 euros conductas como la no inscripción de los animales en el registro de ADN obligatorio, no evitar molestias o situaciones de temor, no garantizar unas condiciones adecuadas de bienestar o dificultar la labor inspectora.

Asimismo, se incrementan también las sanciones vinculadas al sistema de ADN canino, elevando de 350 a 1.000 euros las multas por no recoger las heces en la vía pública e incorporando también como infracción la no limpieza del orín.

Esta actuación se enmarca en la campaña que está llevando a cabo el consistorio para mejorar la convivencia, la salubridad y el respeto en los espacios públicos así como la tenencia responsable de mascotas en la ciudad.

ADN canino en Paterna: Bienestar animal y limpieza

ADN canino en Paterna: Bienestar animal y limpieza

Foto: F. Bustamante | Vídeo: Levante TV

A este respecto, el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha señalado que “debemos seguir avanzando y trabajando para reducir al máximo la presencia de heces caninas en la vía pública, una cuestión clave para la convivencia y una de las quejas más frecuentes que nos trasladan los vecinos y vecinas, ya que genera molestias y afecta directamente a la convivencia”.

Servicio de ADN canino

El primer edil también ha indicado que “el servicio municipal de ADN canino ya ha permitido reducir de forma significativa esta problemática, aunque es necesario seguir reforzando estas medidas para avanzar hacia su erradicación”.

Sagredo también ha recordado que Paterna dispone de una red municipal de espacios de esparcimiento canino (pipicanes), distribuidos por todos los barrios de la ciudad, que permiten el esparcimiento de los animales y facilitan que puedan realizar sus necesidades en zonas habilitadas, contribuyendo así a evitar su depósito en la vía pública.

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Todo ello, junto con el endurecimiento de las sanciones de la Ordenanza Municipal de Bienestar Animal, constituye un conjunto de medidas y servicios complementarios para erradicar la presencia de heces caninas en la vía pública y avanzar hacia una ciudad más limpia, saludable y agradable para todos.

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