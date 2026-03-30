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La Policía Local de Mislata interviene material para robos tras un control rutinario a un vehículo procedente de Barcelona

El Ayuntamiento de Mislata intensifica los controles preventivos en Semana Santa, reforzando la presencia policial para evitar robos, gracias a una campaña especial de prevención

Los útiles incautados en un doble fondo del vehículo-.

Los útiles incautados en un doble fondo del vehículo-. / Redacción Levante-EMV / A. M.

Ada Dasí

Mislata

Un control rutinario de vehículos por parte de la Policía Local de Mislata ha permitido intervenir material presuntamente destinado a la comisión de robos en viviendas y comercios, aprovechan las vacaciones de Semana Santa. Los agentes decubrieron estos elementos ocultos en un dobel fondo cuando procedieron a la inspección de un vehículo ocupado por varias personas procedentes de Barcelona.

Ante estos hechos, la Policía Local procedió a la inmovilización del vehículo, así como a la incautación de todo el material intervenido. Asimismo, se dio traslado de las diligencias a la Policía Judicial de la Policía Nacional de España en Mislata y Valencia, con el objetivo de continuar la investigación y esclarecer los hechos, dado que existen indicios de que estas personas podrían estar desplazadas con la intención de cometer delitos en la ciudad de Valencia y municipios del área metropolitana.

La Policía Local muestra los elementos incautados.

La Policía Local muestra los elementos incautados. / Redacción Levante-EMV / A. M.

Coordinación

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha destacado “la importancia de la prevención y de la coordinación entre cuerpos de seguridad para anticiparnos a posibles delitos y garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas”, y ha subrayado que “este tipo de actuaciones demuestran la eficacia del trabajo constante de nuestra Policía Local”.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ximo Moreno, ha señalado que “los controles preventivos son una herramienta fundamental para detectar conductas sospechosas y evitar que se produzcan robos, especialmente en periodos en los que muchas viviendas quedan vacías”.

Dispositivos de seguridad

Desde el Ayuntamiento se resalta que estas actuaciones se enmarcan dentro de los dispositivos de seguridad ciudadana que la Policía Local desarrolla de forma periódica, especialmente en fechas sensibles. En este sentido, la Policía Local de Mislata ha intensificado en los últimos años las campañas de prevención de robos en viviendas, incluyendo la revisión de fincas y zonas residenciales durante 2025, con el objetivo de detectar posibles vulnerabilidades, reforzar la vigilancia y ofrecer recomendaciones de seguridad a la ciudadanía.

Los policías locales revisan un patio.

Los policías locales revisan un patio. / Redacción Levante-EMV / A. M.

Estas iniciativas han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en el municipio y a reducir la incidencia de este tipo de delitos. De hecho, dentro de estas campañas, hace unos meses se logró la detención de dos personas relacionadas con robos, lo que pone de manifiesto la eficacia de estos dispositivos.

Coincidiendo con el periodo de Semana Santa, el Ayuntamiento ha puesto nuevamente en marcha esta campaña especial de prevención, reforzando la presencia policial y los controles en distintos puntos estratégicos, con el fin de evitar posibles robos aprovechando la ausencia de vecinos durante estos días.

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El consistorio realiza una valoración muy positiva de los resultados obtenidos hasta el momento y reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, agradeciendo la labor de la Policía Local y la colaboración de la ciudadanía para seguir manteniendo Mislata como una ciudad segura.

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