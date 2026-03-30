Torrent refuerza sus herramientas digitales para la gestión urbanística, la movilidad y el patrimonio municipal

Avanzando en la modernización de las herramientas digitales y en la mejora de la gestión de la información municipal, la Junta de Gobierno Local de Torrent ha aprobado el expediente de contratación para el servicio de mantenimiento y resolución de incidencias de las aplicaciones informáticas Observatorio de la Ciudad, GeoUrbanismo, GeoTransit y GeoInventario, plataformas fundamentales para la gestión y consulta de información municipal tanto por parte de los servicios técnicos como de la ciudadanía.

Este contrato permitirá asegurar el correcto funcionamiento de estos sistemas digitales, que concentran información urbanística, datos de movilidad, inventario municipal y diversos indicadores de la ciudad, y que constituyen una herramienta clave para la planificación, la transparencia y la toma de decisiones en la administración local.

Servicios y herramientas

El servicio aprobado contempla la asistencia técnica, el mantenimiento y la mejora continua de estas aplicaciones, garantizando su operatividad, la resolución de incidencias y la incorporación de mejoras que permitan adaptar las plataformas a las necesidades de los distintos departamentos municipales y de los usuarios.

Las aplicaciones incluidas en este contrato forman parte del ecosistema digital del Ayuntamiento de Torrent y permiten centralizar información estratégica de la ciudad. Entre ellas destaca el Observatorio de la Ciudad, una plataforma que reúne datos, mapas, gráficos y paneles de información procedentes de distintas fuentes, facilitando el análisis y la consulta pública de información municipal.

A ello se suman otras herramientas de uso técnico que permiten gestionar aspectos esenciales del funcionamiento urbano como el GeoUrbanismo, que permite consultar información urbanística y normativa aplicable a parcelas y planes urbanísticos, el GeoTransit, destinada a gestionar afecciones en la vía pública, restricciones de tráfico, vados, terrazas u otros elementos relacionados con la movilidad urbana, y el GeoInventario, que facilita la gestión del patrimonio municipal y el seguimiento de los bienes públicos.

Estas plataformas trabajan sobre una base de datos común y permiten integrar información geográfica y administrativa, facilitando el trabajo coordinado de diferentes áreas municipales y ofreciendo herramientas de consulta avanzadas.

Garantizar la continuidad del sistema

Estas aplicaciones se encuentran actualmente en funcionamiento y resultan imprescindibles para el trabajo diario de los distintos departamentos municipales. Por este motivo, el Ayuntamiento ha considerado necesario contratar un servicio especializado que asegure su mantenimiento y evolución tecnológica.

El contrato contempla actuaciones de mantenimiento correctivo para resolver incidencias, mantenimiento adaptativo para ajustar las aplicaciones a nuevas necesidades municipales y mantenimiento evolutivo para incorporar actualizaciones tecnológicas y nuevas funcionalidades.

Asimismo, el servicio incluirá asistencia a los usuarios municipales, mejoras en la integración de los sistemas y la actualización periódica de los componentes tecnológicos que garantizan el correcto funcionamiento de estas plataformas.

Estrategia municipal de modernización

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para seguir modernizando la administración y mejorar la calidad de los servicios públicos, “la gestión de una ciudad moderna exige contar con herramientas digitales fiables y actualizadas. Con este contrato garantizamos el correcto funcionamiento de sistemas que permiten mejorar la planificación urbana, facilitar el trabajo de los técnicos municipales y ofrecer a los ciudadanos información clara y accesible sobre su ciudad”.

Folgado ha subrayado además que la digitalización es un elemento clave para avanzar en transparencia y eficiencia administrativa, “el Observatorio de la Ciudad y las plataformas de información geográfica son instrumentos fundamentales para tomar decisiones con datos y seguir avanzando hacia una administración más abierta, eficiente y al servicio de los vecinos de Torrent”.

Por su parte, el concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha explicado que estas herramientas son esenciales para el funcionamiento diario de distintos servicios municipales, “las aplicaciones que integran este sistema permiten gestionar información urbanística, movilidad o patrimonio municipal de forma coordinada y con un alto nivel de precisión. Su mantenimiento es imprescindible para garantizar que los distintos departamentos puedan trabajar con datos actualizados y fiables”.

Gozalvo ha señalado también que el contrato permitirá seguir mejorando estas plataformas y adaptarlas a nuevas necesidades, “además de garantizar su mantenimiento, este servicio permitirá introducir mejoras y nuevas funcionalidades que seguirán reforzando la capacidad del Ayuntamiento para gestionar la información urbana y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos”.