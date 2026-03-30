Xirivella reclama a Adif el túnel pendiente tras el inicio de los trabajos de vallado de la línea C3 en el municipio

Xirivella reclama a Adif el túnel pendiente, tras el inicio de los trabajos de vallado de la línea C3 a su paso por el municipio. El Ayuntamiento valora positivamente esta actuación que contribuye a mejorar la seguridad y a evitar cruces indebidos de la vía ferroviaria, pero recuerda esta conexión clave para la localidad.

Los trabajso que se están llevando a cabo corresponden al proyecto de mejora del cerramiento de la línea ferroviaria Utiel-Valencia F.S. Luis en el término municipal de Xirivella, encargado por Adif a Tragsa, cuyo inicio se ha producido el pasado 5 de febrero.

Refuerzo de la seguridad

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, señala que toda actuación que refuerce la seguridad de nuestros vecinos y vecinas “es bienvenida, y en este caso hablamos de una medida necesaria que llevábamos tiempo reclamando”. No obstante, desde el equipo de gobierno se advierte de que este avance pone todavía más de manifiesto la necesidad de que Adif aborde de forma completa las actuaciones pendientes en el municipio y no limite su intervención a medidas parciales.

En este sentido, Bartual ha subrayado que el vallado “mejora la seguridad, pero también refuerza una realidad que ya sufrimos: la vía del tren sigue dividiendo Xirivella. Si se incrementan las barreras, es aún más urgente crear conexiones que las superen”.

La alcaldesa ha insistido en que “si se está actuando ya sobre la infraestructura, es el momento de dar un paso más y ejecutar la conexión subterránea entre la avenida Virgen de los Desamparados y el polideportivo, una reivindicación que sigue pendiente”.

Bartual ha recordado que esta conexión resulta clave no solo para mejorar la movilidad y la accesibilidad, sino también ante el desarrollo futuro de la zona de Alquería Alta, donde se está proyectando un plan especial de urbanización que incrementará la actividad y las necesidades de conexión en este entorno.

“Estamos hablando de coser el municipio, de eliminar barreras físicas y de garantizar una conexión segura y accesible entre zonas que hoy siguen separadas por la vía del tren”, ha explicado.

Actuación de Adif

Asimismo, el Ayuntamiento ha subrayado que esta actuación corresponde a Adif y debe ser asumida como parte de su responsabilidad en la integración de la infraestructura ferroviaria en el entorno urbano. “Adif no puede limitarse a intervenir de forma parcial. No puede dejar a Xirivella a medias. Tiene que asumir su responsabilidad y dar respuesta a todas las necesidades que genera su propia infraestructura”, ha afirmado Bartual.