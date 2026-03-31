Más de 20 millones de euros para la reconstrucción de los polígonos de la Pasqualeta, la Alquería de la Mina y la Estación de Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta ha obtenido la aprobación de las memorias de reconstrucción de los polígonos de La Pasqualeta, Alqueria de la Mina y L’Estació, con una inversión total de 20.779.638 euros. Con esta aprobación, el consistorio cuenta ya con la totalidad del segundo encargo y avanza en la recuperación de unos espacios clave para la actividad económica y el empleo del municipio.

Las actuaciones previstas en estos polígonos permitirán mejorar las infraestructuras, reforzar la seguridad y adaptar los espacios a los nuevos retos, incorporando criterios de sostenibilidad y resiliencia. El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “la reconstrucción de los polígonos industriales es una prioridad estratégica, ya que son un motor económico fundamental para el municipio. Con estas inversiones, no solo recuperamos espacios afectados, sino que los preparamos para el futuro, favoreciendo la actividad empresarial, la creación de empleo y el desarrollo económico de Paiporta”.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha subrayado que “estamos en una nueva fase de reconstrucción y transformación de Paiporta. Además de contar con estas 24 memorias aprobadas, ya disponemos de los primeros proyectos listos para licitación. En los próximos meses, comenzaremos a ver las obras en las calles, avanzando de manera visible hacia la recuperación y mejora de nuestro municipio”.

Hasta ahora, el proceso de reconstrucción ha incluido la redacción de 25 memorias técnicas, que contienen estudios detallados del estado previo de las instalaciones e infraestructuras afectadas, así como de las necesidades de reparación. Una vez aprobadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cada memoria pasa a la fase de redacción del proyecto y, posteriormente, a licitación, garantizando así transparencia y una gestión eficiente de los recursos.

Estas nuevas aprobaciones cierran la primera fase de la reconstrucción y proporcionan un nuevo impulso que permitirá avanzar hacia la recuperación de la normalidad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Paiporta.

Polígono La Pasqualeta

El proyecto en el Polígono La Pasqualeta, con un presupuesto de 10.727.548,90 euros, incluye la renovación de la red de saneamiento y de los colectores afectados, así como la reposición del pavimento en los viales y la reparación puntual del firme. También se prevé la recuperación de las infraestructuras y del mobiliario urbano, como alcorques, vegetación, mobiliario y alumbrado público.

Vista aérea del polígono en Paiporta. / A.P.

Además, el proyecto incorpora mejoras para aumentar la durabilidad y la sostenibilidad de las instalaciones, como la sustitución de tramos de tubería y la instalación de una nueva canalización de fibra óptica. Una vez adjudicado el proyecto, el plazo previsto de ejecución de las obras es de siete meses.

Polígono Alqueria de Mina

El proyecto en el Polígono Alqueria de Mina, con un presupuesto de 7.668.015,20 euros, incluye la reposición del pavimento de viales y aceras, la reparación de los muros afectados, la renovación de la red de saneamiento y colectores, así como la reposición y mejora de la señalización viaria y el alumbrado público. También se contemplan trabajos de limpieza y revisión de los elementos existentes para garantizar el correcto funcionamiento tras las obras.

Además, el proyecto incorpora mejoras técnicas para aumentar la seguridad y la sostenibilidad, como la sustitución de tramos de tubería de fibrocemento por conducciones de polietileno, la creación de parterres inundables para la gestión sostenible del agua de lluvia y la instalación de una nueva canalización de fibra óptica. También se renovarán cuadros eléctricos e hidrantes afectados. En este caso, una vez adjudicado el proyecto, el plazo previsto de ejecución de las obras es de 10 meses.

Polígono l’Estació

El proyecto en el Polígono l’Estació, con un presupuesto de 2.384.073,91 euros, incluye la reposición del pavimento de viales y aceras, la reparación de bordillos y alcorques, la rehabilitación de zonas verdes y muros, así como la renovación de la red de saneamiento y de los colectores afectados. También se prevé la reposición de la señalización viaria y la recuperación del alumbrado público, incluyendo los cuadros eléctricos y las canalizaciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Además, el proyecto incorpora mejoras técnicas para aumentar la seguridad y la sostenibilidad, como la sustitución de tramos de tubería de fibrocemento por conducciones de polietileno, la creación de parterres inundables para la gestión sostenible del agua de lluvia y la instalación de una nueva canalización de fibra óptica. También se prevé la revisión y mejora de los hidrantes existentes y la protección de los cuadros eléctricos ante posibles inundaciones. Como en el caso del polígono Alquería de Mina, el plazo previsto de ejecución es de 10 meses, una vez adjudicado.