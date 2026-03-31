Un 75% de las obras de encauzamiento del barranco de l'Horteta en Torrent ya están ejecutadas, según la Generalitat

Con una inversión de 5,8 millones de euros, la Generalitat avanza en el encauzamiento del barranco de l'Horteta de Torrent para reforzar la protección frente a inundaciones. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha visitado estas actuaciones que se están desarrollando en la ciudad y ha destacado, a su vez, que los trabajos en el tramo de la calle San Luis Beltrán ya han alcanzado el 75% de su ejecución.

Barrachina ha subrayado que la Generalitat ha decidido asumir estas obras por “responsabilidad con la ciudadanía y los ayuntamientos” ante la falta de inversión y la inacción del Gobierno central en infraestructuras que son de su directa competencia. En este sentido, ha señalado que el Consell está superando la fase de reparación de los daños a una política de prevención real sobre el terreno y ha explicado que el objetivo prioritario es “proteger a las miles de familias y trabajadores que cada día conviven cerca de estos cauces”, reforzando la seguridad de los núcleos urbanos frente a futuros posibles episodios de lluvias intensas.

Los trabajos que se están desarrollando en el barranco de l'Horteta de Torrent. / Redacción Levante-EMV / GVA

Actuación en Torrent

La actuación en Torrent se divide en dos tramos estratégicos. El primero de ellos, ubicado en la zona de la calle San Luis Beltrán, cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros para asegurar la estabilidad del talud. El segundo tramo, que comprende los trabajos en el entorno del Pont Blau, cuenta con una inversión de 2,9 millones de euros y se encuentra actualmente al 25% de su ejecución.

Estas obras se enmarcan en un plan global de la Conselleria en la comarca de l’Horta Sud, donde se están movilizando cerca de diez millones de euros en un total de 11 actuaciones. Barrachina ha remarcado que el 54% de las obras previstas en la comarca ya están finalizadas o en su última fase, cumpliendo con los plazos técnicos previstos y garantizando que todas las intervenciones necesarias estén en marcha.

Déficit de inversiones del Estado

El conseller ha denunciado el déficit estructural de inversiones en infraestructuras hídricas que sufre la Comunitat Valenciana y ha lamentado que el Gobierno central mantenga paralizados proyectos críticos y no esté ejecutando los fondos europeos destinados a la prevención de inundaciones, lo que obliga a la Administración autonómica a redoblar su esfuerzo presupuestario.

En este contexto, ha recordado que el Consell está movilizando en la actualidad más de 46 millones de euros en infraestructuras hidráulicas ligadas a la seguridad en toda la Comunitat Valenciana, es decir, la mayor inversión autonómica en reparación de cauces. A los 29 millones destinados originariamente, se suman ahora los 17 millones de euros adjudicados por vía de urgencia para el encauzamiento del barranco de Picassent a su paso por Beniparrell, una obra que permitirá proteger una zona industrial donde operan más de 6.000 trabajadores.

Barrachina ha destacado que el compromiso de la Generalitat con Torrent es “total” y abarca también la recuperación del potencial productivo de sus agricultores.

Caminos rurales

Asimismo, el conseller ha informado de que ya se han finalizado los trabajos de reparación en los 13 caminos rurales del municipio afectados por la riada, lo que facilita el acceso a las explotaciones de cítricos y aguacate de la zona.

Finalmente, ha destacado la concesión de ayudas por valor de más de 574.000 euros a diez entidades de riego de la localidad para la reparación de sus infraestructuras hídricas, asegurando así la continuidad de la actividad agraria en una de las zonas más dinámicas de la provincia.

Tres puntos críticos del barranco de l’Horteta

Durante la visita se han revisado las actuaciones en los tres taludes principales que están siendo reconstruidos en Torrent, situados en zonas especialmente sensibles del barranco. El primero de ellos se encuentra en la calle San Luis Bertrán, en la Colonia Bonestar, uno de los puntos más afectados por la riada. Para recuperar la estabilidad del terreno se está ejecutando la reconstrucción completa del talud mediante escolleras de gran tamaño, que permitirán proteger la ribera del barranco y evitar nuevos procesos de erosión en futuros episodios de lluvias intensas.

La construcción de las escolleras en el barranco. / Redacción Levante-EMV / A. T.

El segundo punto de intervención se sitúa en el tramo comprendido entre Pont Blau y la calle Santa Teresita, en la zona conocida como Los Caracoles. En este lugar la riada produjo una importante erosión del margen del barranco, muy próxima a varias edificaciones. Las obras incluyen la reposición del talud y la construcción de muros de escollera de contención, con el objetivo de reforzar la seguridad del entorno y evitar posibles desprendimientos que pudieran afectar a las viviendas cercanas.

El tercer talud que se está reconstruyendo se encuentra en el entorno del polígono industrial Mas del Jutge, en la zona de Tonellers, donde confluyen el barranco de l’Horteta y el barranco de Guindilla (Pequé). En este punto la dana provocó importantes daños en el margen del cauce, generando riesgos para la estabilidad del terreno y para las infraestructuras próximas.

La intervención permitirá estabilizar la confluencia de ambos barrancos y proteger una zona estratégica para la actividad económica de la ciudad, evitando que futuras avenidas de agua puedan volver a erosionar el talud. Además de recuperar los taludes dañados por la riada, estas actuaciones permitirán mejorar la estabilidad del cauce del barranco de l’Horteta y reforzar la seguridad hidráulica de las zonas urbanas próximas, reduciendo el riesgo ante futuros episodios de lluvias intensas.

Reforzar la seguridad en las zonas del barranco

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent, José Gozalvo, que ha acompañado al conseller en su visita, ha destacado la importancia de estas actuaciones para reforzar la seguridad de las zonas próximas al barranco tras los graves daños provocados por la riada, “la dana provocó daños muy importantes en distintos puntos del barranco de l’Horteta y era imprescindible actuar para garantizar la seguridad de los vecinos. La reconstrucción de estos taludes permite recuperar la estabilidad del cauce y proteger tanto viviendas como infraestructuras cercanas”.

Asimismo, el concejal ha explicado que las obras se están desarrollando en los puntos donde la fuerza del agua provocó mayores afecciones en el cauce, “estamos actuando en tres zonas especialmente sensibles del barranco donde la fuerza de la riada destruyó o debilitó los taludes. La reconstrucción mediante escolleras y refuerzos estructurales permitirá estabilizar el terreno y reforzar la protección del cauce frente a futuras avenidas”.

Gozalvo ha subrayado también que estas intervenciones permiten avanzar en la recuperación del municipio tras el temporal y mejorar la seguridad hidráulica del barranco, “estas intervenciones forman parte del proceso de recuperación de Torrent tras la DANA. Además de reparar los daños provocados por la riada, permiten mejorar la seguridad hidráulica del barranco y reforzar la capacidad del municipio para afrontar episodios meteorológicos extremos”.

Por último, el concejal ha puesto en valor la coordinación entre administraciones para avanzar en la reconstrucción de las infraestructuras afectadas, “la colaboración con la Generalitat está siendo clave para avanzar en la reconstrucción tras la dana. Actuaciones como esta demuestran el compromiso de seguir trabajando para recuperar las infraestructuras dañadas y mejorar la seguridad de nuestros barrancos y de las zonas próximas al cauce”.