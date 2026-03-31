El Ayuntamiento de Aldaia incorpora a 40 trabajadores gracias al Plan de Empleo Dana

A través del segundo Plan de Empleo Dana, una iniciativa del Ministerio de Trabajo que supone un balón de oxígeno para los municipios afectados por la riada del pasado 29 de octubre de 2024 y que se encuentran en pleno proceso de reconstrucción, el Ayuntamiento de Aldaia incorpora a 40 nuevos trabajadores.

En concreto, son perfiles muy diversos entre los que hay agentes cívicos, bibliotecarios, administrativos, una trabajadora social y oficiales de pintura, albañilería, fontanería, jardinería o electricidad.

Incorporaciones

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, acompañado por los concejales y el personal técnico, dio la bienvenida a las nuevas incorporaciones en el salón de actos de la Agencia de Desarrollo Local y les mostró su gratitud por la labor “tan importante” que van a desempeñar “en una etapa tan complicada para todos como es la de la recuperación post dana en la que todas y cada una de las aportaciones son clave”. También les animó “a seguir aprendiendo y formándose para progresar y seguir mejorando laboralmente en el futuro”.

Las personas incorporadas han sido seleccionadas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación Labora entre sus inscritos como demandantes de empleo atendiendo a los perfiles requeridos por el Ayuntamiento de Aldaia. El Plan de Empleo especial Dana es una iniciativa del gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo destinada a los municipios afectados por la riada.