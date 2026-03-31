El Ayuntamiento de Burjassot atendió a más de 9.000 personas en 2025 a través de Servicios Sociales

Un año más, el Ayuntamiento de Burjassot, desde los diferentes equipos que conforman el departamento municipal de Servicios Sociales del municipio, concejalía dirigida por Manuela Carrero, ha respondido a la gran demanda realizada por la ciudadanía del municipio.

Los datos de las memorias y justificaciones anuales del 2025, elaboradas por el personal técnico del departamento, así lo indican. El pasado año, el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot atendió a más de 9.000 personas desde los diferentes programas y servicios de atención Primaria Básica y Específica.

Este dato muestra el gran compromiso y profesionalidad del personal que conforma los diferentes equipos del departamento, así como el apoyo constante al mismo por parte del Equipo de Gobierno para que la ciudadanía de Burjassot cuente con los mejores servicios y con la atención más profesional y personal posible para mejorar su bienestar.

Entre todos los servicios prestados desde la Atención Primaria Básica, cabría destacar, por el volumen de demanda atendida, el Programa de Acogida y Atención a las Necesidades Sociales Básicas, que engloba las ayudas de emergencia, pobreza energética, situaciones de emergencia social, el programa de Inclusión Social, que gestiona la Renta Valenciana de Inclusión, el programa de Atención a la Autonomía Personal, encargado de las valoraciones de grado, tramitación certificados discapacidad, servicio de ayuda a domicilio, teleasistencia, etc., el servicio de atención a personas migrantes PANGEA, la Unidad de Igualdad, el servicio de Prevención e Intervención con Infancia y Familia (SPIF), y el programa de Convivencia, que gestiona el programa de Menjar a casa, y atiende, principalmente, a personas mayores y a los centros sociales.

Atención Primaria Específica

Asimismo, desde la Atención Primaria Específica, cabría destacar el trabajo realizado por todos los equipos, con especial mención el Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), el equipo de Atención al Desarrollo Infantil (ADI), el Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con problemas de Salud Mental (SASEM), el programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto (MMJJA), los dos centros de día de Apoyo Convivencial y Educativo y de Inserción Sociolaboral, y el programa de Alfabetización Informática, entre otros servicios y actuaciones.

Durante todo el 2025, se ha mantenido también una excelente coordinación y colaboración con los diferentes servicios de que dispone el Ayuntamiento desde otras áreas municipales, tales como la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas (UPCCAA), Familia e Infancia, con el personal técnico de Educación, con CEMEF, con los Centros Ocupacionales ubicados en el municipio, C.O. Los Silos y C.O. Comboi, así como con otros servicios y departamentos municipales, instituciones públicas y un gran número de asociaciones del tejido social y asociativo del municipio.