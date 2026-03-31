El Ayuntamiento de Picanya invertirá cinco millones de euros en la reconstrucción de la piscina cubierta dañada por la inundación de 2024

Con un presupuesto de cinco millones de euros, financiados por el Ministerio de Política Territorial, el Ayuntamiento de Picanya ha sacado a licitación la reconstrucción, ampliación y mejora de la piscina cubierta, tras los graves daños causados por la inundación del 29 de octubre de 2024.

El proyecto contempla la ampliación del edificio para adaptarlo a las nuevas necesidades. La actuación permitirá levantar un centro deportivo completamente renovado cuya principal novedad será la construcción de una nueva planta superior.

Este nuevo espacio tendrá un triple objetivo: por un lado, ampliar las instalaciones con nuevas salas polivalentes; por otro, ubicar toda la maquinaria fundamental en una zona protegida frente a posibles inundaciones; y, finalmente, ofrecer un espacio seguro de evacuación en caso de riada.

Renovación

La intervención incluye además una renovación integral del centro. Tanto la piscina como los vestuarios serán rehabilitados por completo, mientras que el gimnasio duplicará su superficie actual. Asimismo, el nuevo complejo deportivo incorporará tres salas polivalentes destinadas a la práctica de distintas actividades físicas y deportivas.

Sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, el proyecto introduce medidas para mejorar la eficiencia energética del edificio. Entre ellas destaca la instalación de sistemas de energía solar y, como elemento innovador, la creación de jardines verticales en las fachadas, que ayudarán a mantener temperaturas más frescas en verano y más agradables en invierno.