Sanidad
El centro de salud de la Coma abrirá este 7 de abril
Tras una agresión y amenazas, el centro de salud de La Coma contará con seguridad privada, arco detector de metales y aforo reducido, mientras se espera la llegada de pediatras antes del verano
El centro de salud de La Coma de Paterna abrirá este martes 7 de abril, aunque solo medicina familiar, pediatría está a la espera de conseguir médicos que deseen ocupar la plaza. Así lo ha anunciado el conseller Marciano Gómez en la reunión que ha mantenido con las asociaciones Vecinos de La Coma y Más del Rosari, en el consultorio médico que lleva cerrado desde noviembre, tras una agresión y amenazas de muerte a una médica y una enfermera.
Seguridad privada
El conseller ha informado que el centro abrirá con tres agentes de seguridad privada, uno más que había antes, el arco detector de metales y como novedad se reducirá el aforo en la sala de espera a 60 pacientes. "Tenemos que intentar garantizar la seguridad al máximo", señala. En cuanto a la atención domiciliaria, solo ha especificado que será la Policía Local la competente.
Este centro que permanecería abierto para pacientes de la UCA y Salud Mental , dará servicio para Medicina Familiar, pero no para pediatría.
Tres años sin pediatra
Son casi tres años los que este consultorio lleva sin pediatra después de otra agresión. Marciano Gómez ha explicado que "estamos trabajando para abrir pediatría antes de verano, pero necesitamos que se ocupen las vacantes. La falta de personal y las comisiones de servicios están siendo un problema", asegura.
Los vecinos de la Coma y Más del Rosari deberán seguir acudiendo a pediatría al centro El Clot de Paterna.
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