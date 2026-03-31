El colegio Vamar de Alfafar pone “Salvem les Fotos” como ejemplo de voluntariado

El Museu de l’Horta Sud ha recibido esta semana la visita del alumnado del colegio Vamar de Alfafar para conocer el proyecto “Salvem les Fotos”, a través del cual se rescatan imágenes afectadas por la dana. Profesorado y estudiantes han recorrido los distintos espacios de trabajo.

La visita de produce en el marco de la semana cultural del centro, que este año está dedicada al voluntariado. Salvem les Fotos es una iniciativa de la Universitat de València en la que participa el Museu de l’Horta Sud desde noviembre de 2024, ya que alberga el principal laboratorio de una red de cinco espacios culturales.

Los alumnos presencian como los profesionales recuperan las fotografías. / Redacción Levante-EMV / M. H. S.

“Es importante que el alumnado de los centros educativos de la comarca conozca un proyecto en el que varios cientos de personas han prestado su tiempo de forma altruista para recuperar las fotos y los recuerdos de las familias. Salvem les Fotos es una iniciativa de rescate del patrimonio comarcal pero también de apoyo a la resiliencia de la población”, valora el presidente del museo y de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

A través de diversos procedimientos, voluntariado y profesionales trabajan en el museo en la recuperación de fotografías de las familias afectadas por la catástrofe como fórmula para preservar la memoria de miles de personas y el patrimonio gráfico comarcal. En el proyecto colaboran diferentes instituciones y entidades como la Mancomunitat de l’Horta Sud y la Fundació Horta Sud.

Los estudiantes siguen el proceso de recuperación de fotos. / Redacción Levante-EMV / M. H. S.

El alumnado del colegio Vamar fue recibido por la directora del museo Clara Pérez, que les introdujo en el proyecto. Posteriormente, el equipo de coordinación les explicó el proceso que se sigue con las fotos. También tuvieron ocasión de conocer la dedicación de José Ferrero, fotógrafo de prestigio, que está jubilado y lleva casi un año y medio vinculado a Salvem les Fotos de forma voluntaria.

Ayudas del Gobierno

Después de un año en funcionamiento con un grupo de profesionales y más de 300 personas voluntarias que han pasado por los laboratorios en distintos momentos, el Gobierno de España concedió diversas ayudas para la contratación de personal, como los 200.000 euros que aportó el Ministerio de Cultura a la Fundació Horta Sud, o los 350.000 euros que otorgó el Ministerio de Trabajo al museu dentro del segundo Plan de Empleo Dana.