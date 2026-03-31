La Generalitat adjudica la construcción de 18 viviendas de protección pública en Manises mediante permuta
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, celebra esta última adjudicación, que se edificarán gracias a la colaboración público-privada para paliar la falta de inmuebles
La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ha adjudicado la construcción de 18 viviendas de protección pública en una parcela de la calle Riu Xúquer de Manises. Estos inmuebles se construirán mediante el sistema de permuta a cambio de obra.
Esta adjudicación forma parte del Plan Vive Comunitat Valenciana impulsado por la Generalitat, cuyo objetivo es la movilización del suelo público disponible, autonómico y municipal, con el fin de impulsar 10.000 viviendas de protección pública esta legislatura.
El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha mostrado su satisfacción por la adjudicación de estas 18 viviendas que ayudarán a dar solución a los problemas habitacionales existentes en Manises.
La fórmula para construir estos inmuebles es la de permuta a cambio de obra. A través de ella, la empresa adjudicataria construirá las 18 viviendas de protección pública en Manises entregando a la Generalitat tres de las viviendas, que pasarán a incorporarse al parque público de vivienda.
Colaboración público-privada
Sebastián Fernández ha manifestado que la fórmula de “la colaboración público-privada se ha convertido en un eje fundamental en el desarrollo del Plan Vive”.
Asimismo, ha asegurado que desde la vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda se continúa trabajando en los estudios técnicos y económicos de solares ofrecidos por otros ayuntamientos y la propia Generalitat, que permitirán alcanzar nuevas licitaciones en distintos municipios de la Comunitat Valenciana en los próximos meses. Es el caso, por ejemplo, de los municipios de Alicante, València, Silla, Gandía, Alzira, Carcaixent, Crevillente y San Vicente del Raspeig, entre otros.
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