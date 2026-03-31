Mujeres presidentas y costaleras: la Semana Santa de Torrent rompe barreras en sus hermandades

La presencia de la mujer en la Semana Santa de Torrent refleja una evolución progresiva desde sus orígenes hasta la plena igualdad actual. La ciudad puede sacar pecho de que este valor impera en una de sus fiestas más significativas y con mayor tradición, al contrario que ocurre en Sagunt, donde la única cofradía ha vetado a las mujeres y sigue sin adminitar su presencia en los actos.

La celebración torrentina se remonta al siglo XVI, con la fundación de la Cofradía de la Virgen de la Soledad, se consolidó a partir de 1928 con la creación de las primeras hermandades y, en los años cuarenta, con la Junta Central de la Semana Santa, y durante décadas estuvo marcada por un carácter tradicional que limitaba la participación femenina.

No fue hasta los años setenta cuando las mujeres comenzaron a incorporarse a las procesiones, un cambio que resultó clave para el crecimiento de la fiesta, especialmente durante la década de los ochenta, cuando alcanzó su mayor auge. Desde entonces, la integración ha sido progresiva hasta lograr, en la actualidad, una participación plenamente normalizada y equilibrada entre hombres y mujeres en las 18 hermandades de la ciudad.

Hito significativo

Uno de los hitos más significativos llegó en 2010, cuando Míriam Tormo se convirtió en la primera mujer en ejercer como mantenedora en el acto de nombramiento de la Reina del Encuentro y Ángel de Resurrección, rompiendo así casi dos décadas de presencia exclusivamente masculina en uno de los eventos centrales de la Semana Santa torrentina, reconocida como fiesta de interés turístico autonómico.

Mujeres presidentas

“Hoy en día hay costaleras, mujeres que llevan los pasos al hombro y que tocan el timbal en las bandas, no hay límites para ellas”, como cuenta una de las tres mujeres que presiden una hermandad en Torrent, María José Fandos. Ella está la frente de Jesús Nazareno y Simón Cirineo desde hace cuatro años y ya ha avanzado que volverá a presentarse a la reelección.

María José Fandos, una de las tre smujeres que presiden una hermandad en Torrent. / Redacción Levante-EMV

Su relación con la semana Santa empezó a los 20 años, cuando quiso tocar el timbal en una banda, “yo no tuve problemas para entrar, pero a una amiga mía no le dejaron tocar en otra”. Actualmente, “no hay ninguna pega para que las mujeres podamos estar en las juntas directivas o seamos presidentas. Igual de complicado es para una mujer que para un hombre, más que nada por los actos a los que hay que acudir que por las responsabilidades que asumimos”, comenta, aunque reconoce que donde es minoritaria la presencia de mujeres es en las juntas diocesanas.

“Nuestra hermandad, Jesús Nazareno, es de carácter familiar y entrañable, así era cuando entré y así es cómo queremos mantenerla”, explica y apuesta por el relevo generacional y la innovación. En esta ocasión, la hermandad introducirá el Cant d’Estil en su día grande que es el Jueves Santo, “con mucha humildad”, como reconoce la presidenta. “Lo haremos tres veces, una justo antes de empezar, otra en la Torre, en recuerdo de nuestra primera Reina del Encuentro fallecida recientemente, y otra en la plaza de la Iglesia”, avanza.

Hermana Mayor Suprema

Tere Puchades es otra de las mujeres al frente de una hermandad en Torrent que ejemplifica la plena introducción del sector femenino porque, además de llevar como presidenta del Ecce Homo nueve años, es Hermana Mayor Suprema de la Junta Central de Hermandades. Y es que la devoción por la Semana Santa le viene de familia, su padre fue presidente de la Hermandad y desde bien pequeña ha estado presente en cada acto.

“Para mí es muy importante la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo y lo vivimos muy intensamente”, comenta Tere, y en esta ocasión el sentimiento será más intenso porque su sobrina, Inmaculada Puchades, es la Reina del Encuentro, la misma figura que representó ella misma en 2008. Para Tere, cuyo marido es vicepresidente, no hay diferencias entre hombres y mujeres para estar al frente de una hermandad por que “la fe es igual para todos”. “Lo importante es tener una buena junta directiva detrás que te ayude en la organización”, explica.