Parques metropolitanos: una oportunidad para conectar municipios de l’Horta Sud mediante corredores verdes

Los parques metropolitanos inundables se perfilan como una oportunidad estratégica para mejorar la conectividad en la comarca de l’Horta Sud mediante la creación de corredores verdes. Se trata de una reivindicación histórica de los municipios, que, pese a encontrarse a escasa distancia entre sí, carecen en muchos casos de itinerarios peatonales o ciclopeatonales que los conecten de forma segura y continua.

En este contexto, el barranco ha funcionado tradicionalmente como un eje de conexión, con efectos tanto positivos como negativos, entre localidades como Catarroja y Paiporta, así como con Picanya e incluso Torrent. De hecho, antes de la dana, uno de los proyectos intermunicipales ya contemplaba la habilitación de una vía verde paralela al barranco para vertebrar estos municipios.

A esta carencia de conectividad comarcal se suma, además, la necesidad de integrar soluciones que mejoren la resiliencia del territorio frente a episodios de inundaciones, reforzando al mismo tiempo la cohesión territorial y la movilidad sostenible.

Caminos tradicionales

Para garantizar que esta amplia superficie sea plenamente accesible y disfrutable por la ciudadanía, se plantea la creación de una extensa red de itinerarios que recupere y conecte los caminos tradicionales de la zona. La propuesta apuesta por poner en valor los recorridos históricos de los municipios, integrándolos con elementos patrimoniales y configurando un sistema coherente de movilidad peatonal y ciclista.

En este marco, uno de los planteamientos incorporados en los parques correspondientes a los sectores 6, 7 y 11 parte de Benetússer, donde el futuro parque metropolitano colinda con un ámbito que concentra buena parte de su patrimonio histórico. Entre los elementos más representativos destacan la puerta del Castillo, el Museo, la Acequia de Favara, el Centro Cultural El Molí o el Camino del Calvario. Desde el Ayuntamiento se propuso integrar este relato histórico local en el diseño del parque, con el objetivo de ponerlo en valor dentro de este nuevo gran espacio verde.

Para lograr una conexión natural y fluida, la propuesta contempla dar continuidad a los ejes que estructuran el municipio, como la calle Mayor, cuyo último tramo coincide con el vial del Molí, facilitando así su enlace directo con el parque.

Otros sectores

Por su parte, en Paiporta se prevé que la estación de Ferrocarrils de la Generalitat actúe como principal puerta de entrada al Sistema de Parques Metropolitanos. Desde este punto se articularán dos conexiones directas con el centro urbano: una a través de la plaza de la Iglesia y otra desde el parque de Villa Amparo, reforzando la integración del sistema verde en la trama urbana.

En los sectores 17 y 18 se habilitarán un conjunto de itinerarios peatonales que permitirán el acceso desde los núcleos de población cercanos, al tiempo que se recuperan conexiones ancestrales, tales como el antiguo Camí de Campanar de Paterna, el Cami de l’Alter de Quart de Poblet o el Camí del Pou del Quint de Mislata.

En la misma línea, el parque metropolitano que afecta al término municipal de Torrent prevé la recuperación patrimonial del Pantano, reforzando el valor histórico y paisajístico del entorno, y la mejora la articulación entre núcleos como El Pantà, la Curra y Mas del Jutge, favoreciendo su integración territorial y funcional. Además, incorporauna avenida peatonal que conectará Torrent con Picanya, favoreciendo la movilidad sostenible y su cohesión.