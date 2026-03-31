Policía y colegios alertan de una velada de pelea para jóvenes de entre 13 y 16 años en Quart
Los centros escolares denuncian el anuncio en redes sociales de quedadas en parques para agredirse entre menores bajo inscripción de 3 euros
Los centros escolares de Quart de Poblet han alertado estos días tanto a las familias como a la Policía Local de la existencia de una página en Instagram donde alumnado y exalumnado programan peleas entre menores de entre 13 y 16 años, bajo inscripción de 3 euros, en parques de la localidad. Según los centros escolares se ha programado ya una para el próximo 16 de mayo, con un cartel formato de velada de boxeo, con los nombres de los participantes, muy visual, usando la IA.
Actualmente, en la página de Instagram, aparece otro cartel, sin una pelea específica. Se buscan a Jóvenes entre 13 y 16 años, para varias peleas en exteriores, en jardines y parques , a lo largo del verano. Señalan que se requiere de una inscripción de 3 euros y que se darán datos más concreto en los próximos días.
Esta denuncia del profesorado, que pide a las familias que controlen las redes sociales de sus hijos e hijas, ha llegado hasta la Policía Local que ya ha puesto en marcha mecanismos para impedir la realización de estas quedadas. Primero, haciendo uso del agente tutor, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Quart de Poblet, diseñado por la Federación Española de Municipios y Provincias, para prevenir conductas adictivas, así como controlar actitudes negativas en el entorno familiar y escolar.
Además, los agentes además de las habituales charlas con el alumnado, también va a realizar con las familias para prevenir este tipo de conductas, que por otra parte son ilegales.
Pelea desarticulada en Nazaret
No es la primera de este tipo en el área metropolitana. En verano de 2024, agentes de la Policía Nacional abortaron en el valenciano barrio de Natzaret una velada callejera de boxeo en la que púgiles eran dos adolescentes de 15 y 16 años y que, gracias a la intervención de los agentes, no llegó a tener lugar. Los policías, pertenecientes a la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), especializados en orden público y grandes aglomeraciones, identificaron a unas 50 personas que se habían congregado en el parque de Benimar.
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