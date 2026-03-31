Torrent inicia su Semana Santa con procesiones, fervor y la participación de sus hermandades

La ciudad de Torrent ha dado inicio a su Semana Santa con una intensa jornada de Lunes Santo marcada por la participación, la solemnidad y la implicación de sus 18 hermandades. Desde últimas horas de la tarde y hasta bien entrada la noche, las calles se llenaron de fieles, cofrades y visitantes que acompañaron los distintos actos programados, en una jornada que combinó tradición, espiritualidad y arraigo popular.

El momento culminante del día llegó a las 22:00 horas con la celebración de dos traslados procesionales de gran relevancia. Por un lado, tuvo lugar el Traslado del Paso de la Santa Cena, que partió desde la Parroquia de San José en dirección a la Casa Museo de la Semana Santa. Este acto contó con el acompañamiento de los Hermanos Heraldos del Evangelio y la Banda de Tambores y Cornetas Nuestra Señora del Redentor, aportando solemnidad al recorrido por el barrio del Poble Nou.

Procesión. / A.T.

En este traslado participaron numerosas hermandades, entre ellas la Hermandad de la Oración del Huerto, la Hermandad de la Crucifixión del Señor, la Germandat Set Paraules i el Crist del Perdó, la Hermandad del Ecce-Homo y la Hermandad de la Santa Cena, organizadora de la procesión. La procesión destacó no solo por su carácter religioso, sino también por la riqueza simbólica de sus participantes.

El acto contó con la presencia institucional de la alcaldesa Amparo Folgado, acompañada por la consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, quien quiso vivir de cerca una de las procesiones más tradicionales de la ciudad. Junto a ellas, presidió la procesión la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección, Inmaculada Puchades, acompañada por sus camareras Marta Furió y Alexia Company. Como es habitual, también participaron alrededor de una veintena de Reinas del Encuentro de años anteriores, así como personajes bíblicos que portaban elementos representativos de la Última Cena como el pan, el vino, la copa y racimos de uva.

De forma paralela, a lo largo de la noche se desarrollaron otros actos de gran importancia. A las 21:00 horas, la Hermandad de Jesús de Medinaceli celebró el Ejercicio del Vía Crucis con salida desde la Parroquia de San Juan Bosco, recorriendo diversas calles en un ambiente de recogimiento y oración.

Cornetas en la procesión. / A.T.

Media hora más tarde, a las 21:30 horas, las hermandades vinculadas a la Parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión llevaron a cabo su Vía Crucis por el entorno del centro histórico, concluyendo en el interior del templo con una reflexión conjunta. En este acto participaron hermandades como el Prendimiento de Jesús, la Oración del Huerto, el Santo Sepulcro, Nuestra Señora de los Dolores, la Soledad y la Resurrección, así como Jesús Nazareno y Simón Cirineo.

A la misma hora, la Hermandad de la Flagelación del Señor celebró su Vía Crucis desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, recorriendo distintos barrios del municipio y reforzando la dimensión comunitaria de la jornada.

El segundo gran traslado de la noche fue el Traslado del Paso de las Negaciones de Pedro, que partió desde la Parroquia de San Luis Bertrán hasta Monte-Sión. En él participaron diversas hermandades como la Muy Ilustre Hermandad de Jesús ante el Sanedrín, la Hermandad de la Santa Faz, la Hermandad del Divino Costado de Cristo, la Muy Ilustre Hermandad del Descendimiento de la Cruz, Santa María del Testimonio y San Juan del Protesto, la Hermandad de la Vera Cruz y Cristo Resucitado, y la Hermandad de las Negaciones de Pedro. El acto estuvo presidido por el consiliario D. Jesús Rodríguez Camarena y contó con el acompañamiento musical de los Granaderos Virgen de los Dolores del Grao y la Banda de Cornetas y Tambores Mare Nostrum (Silla).

Con este despliegue, Torrent vivió un inicio de Semana Santa intenso, participativo y profundamente arraigado, consolidando su posición como una de las celebraciones más destacadas de la Comunitat Valenciana.

Martes Santo: una jornada de gran intensidad con múltiples actos simultáneos

Tras el exitoso arranque del Lunes Santo, la programación de este Martes Santo en Torrent eleva aún más el ritmo de actos y procesiones, con una agenda repleta que se extenderá desde la tarde hasta la medianoche.

La jornada comenzará a las 20:15 horas con el Ejercicio del Vía Crucis de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que se celebrará en el interior del templo de la Asunción de Nuestra Señora, ofreciendo un espacio de recogimiento previo a las procesiones.

Devoción en Torrent. / A.T.

A las 20:45 horas tendrá lugar el Acto de Oración de la Hermandad de la Flagelación del Señor en la puerta del domicilio del hermano mayor, en la calle Pintor Renau, 15, junto al mercado San Gregorio. Tras este acto, se procederá al Traslado del paso de la Flagelación del Señor hasta el Museo de Semana Santa, acompañado por la Hermandad de la Oración del Huerto, la Muy Ilustre Hermandad de Jesús ante el Sanedrín y la Muy Ilustre Hermandad del Descendimiento de la Cruz.

Uno de los momentos centrales llegará a las 21:00 horas, cuando de forma simultánea partirán dos actos que confluirán a las 21:30 horas en la Plaza Mayor. Desde la Asunción saldrá el Traslado procesional del Paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, mientras que desde Monte-Sión partirá el Acto procesional de los Siete Dolores de la Virgen. Ambas comitivas se encontrarán para realizar la Estación de Penitencia del Quinto Dolor, un momento de gran simbolismo.

También a las 21:30 horas se desarrollará el Traslado de las Tres Cruces, desde la Parroquia de Nuestra Señora de Monte-Sión hasta la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, con la participación de las Hermandades de las Negaciones de Pedro, el Divino Costado de Cristo y la Vera Cruz y Cristo Resucitado, siguiendo un amplio itinerario por diversas calles.

A esa misma hora comenzará el Traslado procesional del Paso del Ecce-Homo desde la Parroquia de San Luis Bertrán, recorriendo calles como Ramón y Cajal, Plaza Obispo Benlloch, Avenida al Vedat y Toledo hasta llegar a Monte-Sión. En este acto participarán la Hermandad de la Santa Cena, la Hermandad de Jesús de Medinaceli, la Hermandad de la Santa Faz y la Hermandad del Ecce-Homo, acompañados por la Banda de Tambores y Cornetas Nuestra Señora del Redentor.

Simultáneamente, la Hermandad de la Crucifixión del Señor celebrará a las 21:30 horas un Acto de Oración en la Parroquia de San José, previo al Traslado procesional del Paso de la Crucifixión del Señor a las 22:00 horas, que recorrerá importantes vías como la Avenida al Vedat, Padre Méndez y Toledo hasta llegar a la Casa Museo de la Semana Santa, acompañado por la Banda de Cornetas y Tambores Clave de Sol de Manises.

A las 21:45 horas tendrá lugar la Procesión de las Siete Palabras, con salida desde la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la que participarán la Hermandad de Jesús Nazareno y Simón Cirineo y la Hermandad del Santo Sepulcro, recorriendo diversas calles del municipio.

La jornada culminará a las 23:00 horas con la Procesión penitencial “El Crist del Perdó”, que partirá desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora y recorrerá el centro histórico hasta la Parroquia de San Luis Bertrán. El acto estará presidido por el consiliario D. Jesús Rodríguez Camarena y participará la Germandat Set Paraules i el Crist del Perdó.