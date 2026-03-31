Vecinos alertan y la Policía Local de Paiporta detiene a tres mujeres que robaban en un domicilio cercano

La colaboración ciudadana y la actuación de un agente fuera de servicio, junto con la rápida actuación de la Policía Local de Paiporta, han sido claves para la detención de tres mujeres que estaban robando en un domicilio.

Los hechos se produjeron tras el aviso inmediato de varios vecinos, que alertaron de la comisión del robo. De manera paralela, un agente de la Policía Local que se encontraba fuera de servicio detectó una actitud sospechosa y realizó el seguimiento de las sospechosas, facilitando información a las patrullas que ya se dirigían al lugar.

Identificación

Gracias a esta actuación coordinada, las tres mujeres fueron localizadas cuando trataban de ocultarse en el interior de un supermercado cercano. El dispositivo policial permitió su identificación y posterior detención.

Durante la intervención, los agentes recuperaron diversas joyas y dinero en efectivo que las detenidas portaban, efectos que, presuntamente, procedían de la vivienda. Todo ello fue intervenido para su posterior identificación y devolución a su propietario. Las detenidas fueron trasladadas a dependencias policiales, instruyéndose diligencias por un presunto delito de robo en vivienda.

Reconocimiento a la Policía Local

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha querido trasladar su reconocimiento al trabajo realizado por los agentes locales. “Queremos felicitar a la Policía Local por esta intervención, así como agradecer la colaboración de los vecinos y vecinas. Este tipo de actuaciones demuestran la gran labor que lleva a cabo nuestra policía”, ha destacado.

Por su parte, la concejala de Policía, Susana Moreno, ha señalado que “la rápida respuesta y la colaboración entre la ciudadanía y la Policía Local han sido fundamentales para garantizar una respuesta inmediata ante este tipo de casos. Paiporta es un municipio seguro donde priman la convivencia y el respeto entre vecinos y vecinas, como hemos visto en esta actuación, y continuaremos trabajando para asegurar la tranquilidad y el bienestar de la ciudadanía como hemos hecho hasta ahora”.