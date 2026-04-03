El 94 % de Torrent valora de forma positiva el servicio de Aigües de l’Horta

Aigües de L’Horta, empresa mixta del grupo Veolia y suministradora del servicio de agua en Torrent, ha llevado a cabo recientemente su «Encuesta de Satisfacción de Clientes» correspondiente al año 2025 en el municipio, estudio que realiza desde hace varios años.

Para unos atributos definidos por la empresa con el objetivo de conocer el nivel de agrado de sus clientes con respecto al servicio de su compañía suministradora de agua durante el año analizado, Aigües de l’Horta ha entrevistado a una muestra de 100 clientes definida como mayores de edad de viviendas particulares y decisores en la contratación de suministros.

Con carácter general, la satisfacción global de los usuarios del servicio se ha incrementado con respecto al año anterior. De esta manera, el 66 % de los encuestados se muestran satisfechos con el servicio prestado por Aigües de l’Horta, y el 28 % lo consideran aceptable, lo que supone que el 94% de la valoración es positiva. Además, el porcentaje de usuarios satisfechos se ha incrementado en seis puntos porcentuales con respecto al año anterior, y la media de valoración también se ha incrementado en un 0,38 alcanzando una nota media de 7,87 sobre 10.

Del mismo modo, el porcentaje de usuarios que seguirían con la compañía en caso de poder elegir (fidelidad) también se ha incrementado, pasando del 56 % al 62 % en el último año. Además, un 12 % de los usuarios considera que el servicio ha mejorado con respecto a 2023 y un 56 % lo recomendarían, un 21 % más que el año anterior.

Con respecto a la valoración que los ciudadanos de Torrent hacen de los servicios que presta Aigües de l’Horta en el municipio, el 81 % valora muy positivamente la continuidad del suministro y un 61 % está satisfecho con la presión con la que el agua llega a su casa. La calidad del agua o la claridad de la factura y la facilidad de comprensión también se encuentran entre los indicadores más valorados por los usuarios. Además, prácticamente el 90 % de los consultados aseguran no haber tenido ningún problema con el sistema de alcantarillado del municipio en el último año.

El suministro de agua potable también se encuentra entre los servicios mejor valorados por los ciudadanos, ya que un 75 % se muestra satisfecho con la gestión de Aigües de l’Horta.

Por último, el ámbito de la «Atención al Cliente» ha revelado por su parte que el canal preferido para la realización de gestiones con la empresa es el canal telefónico (47 %), así como el chat en la web (39 %) por delante del presencial. Además, la agilidad e inmediatez son los dos valores prioritarios por los clientes en su atención por parte de la compañía.