Burjassot suspende licencias urbanísticas y busca regular el uso de viviendas turísticas ante la situación habitacional

La nueva situación en materia de vivienda, a nivel general, y el uso de esta desde un punto de vista residencial comunitario, plurifamiliar en régimen colaborativo o como vivienda turística, hace necesario una regulación actualizada.

El Ayuntamiento de Burjassot, tras haber analizado el ordenamiento jurídico vigente aplicable y dada la situación actual que afecta al acceso a la vivienda permanente, la calidad de uso del espacio público, la cohesión y la convivencia social, valora la necesidad y oportunidad de aprobar un nuevo texto reglamentario que actualice las actuales normas urbanísticas al respecto.

Límites al crecimiento

El objetivo principal es regular la expansión de las viviendas turísticas, las residencias de estudiantes y otros usos urbanos relacionados con el alojamiento temporal, permitiendo su instalación en las diversas zonas del municipio y estableciendo una serie de límites a su crecimiento, todo ello sobre la base de las previsiones del Planeamiento urbanístico y territorial vigente, y, previo análisis de posibles alternativas para la regulación de los usos que se verán reflejados en la futura ordenanza.

Por ello, el pleno ha dado luz verde a la suspensión cautelar de licencias urbanísticas así como la inadmisión de la eficacia de las declaraciones responsables y la suspensión de la emisión de certificados de compatibilidad urbanística mientras se trabaja en una nueva Ordenanza Municipal de los usos residencial plurifamiliar en régimen colaborativo, residencial comunitario y vivienda turística para el municipio.

La medida fue aprobada con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís, tres concejales no adscritos y un concejal del PP, y la abstención de Vox y del resto de concejales del PP.

Zona tensionada

“Esta suspensión temporal de licencias, junto con la solicitud a la Generalitat de declarar Burjassot como zona tensionada, nos permitirá, con ambas medidas, ordenar mejor la situación actual de los usos de las viviendas en Burjassot, y al mismo tiempo intentar buscar soluciones también el problema del alquiler", señala el alcalde, Rafa García.

"Como área metropolitana estamos inmersos en la presión habitacional que conlleva, y se necesita ordenar, generar herramientas para lograr precios de alquiler asequible, y también entender los nuevos usos habitacionales y englobarlos dentro de todo el ordenamiento con los requisitos que sean necesarios para contemplar viviendas que cubran dignamente las necesidades de las personas”, apunta.

Mientras se trabaja en la redacción de la nueva ordenanza, se hace necesario suspender las licencias y los certificados para evitar que, durante su tramitación, se puedan consolidar situaciones urbanísticas que puedan contradecir el nuevo ordenamiento en elaboración.