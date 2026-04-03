Foios se prepara para el I Gran Premio Escuelas Ciclistas

El Ayuntamiento de Foios organiza, junto con el Club Ciclista Foios, el I Gran Premio Escuelas Ciclistas del municipio de l’Horta Nord. Eas La primera edicion que se celebra, pero cabe recordar que el Club realiza varias actividades a lo largod el año. Este evento que se prevé un éxito de participación se celebrará en el domingo 12 de abril a las 10 horas, con carreras ciclistas oficiales, detalles para los niños y las niñas participantes y yincanas.

La concejala de Deportes y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Foios, Emma García, ha manifestado que “nuestro pueblo apuesta con fuerza por el ciclismo y el I Gran Premio Escuelas Ciclistas es una buena muestra de ello, puesto que se espera que sea una jornada llena de deporte, ilusión y futuro sobre ruedas en la que los y las más jóvenes demostrarán todo su talento en esta disciplina deportiva”. “Sin embargo, este no es el único acontecimiento relacionado con el ciclismo del que podremos disfrutar este año porque en Foios tendremos también la Summer Cicling Challenge, el reto ‘24 horas pedaleando’ y actividades con motivo del Día de la Bicicleta”, ha añadido García. El I Gran Premio Escuelas Ciclistas de Foios consta de un recorrido urbano de 1,08 kilómetros por el municipio de l’Horta Nord en el que habrá las categorías de Promesas 1 y 2, Principiantes 1 y 2, Alevines 1 y 2 e Infantiles 1 y 2 (hasta los 13 años), tanto masculinas como femeninas.

Club Ciclisme Foios. / S.R.

Cada una de las categorías tiene su carrera competitiva, con sus trofeos correspondientes, lo que significa que puntúan oficialmente. Además de las carreras oficiales, habrá detalles y bocadillos para los niños y las niñas participantes a cargo del Club Ciclista Foios, así como yincanas para hacer más lúdica la mañana deportiva que se celebrará en la localidad valenciana. García añade que “lo hacemos junto al club que son 80 miembros, pero adultos; los peques no se lo ven para ello tan visible, por ello apostamos en este deporte, para ellos, para fomentar el ciclismo en los más peques y que a partir de ahí conozcan esta modalidad deportiva más de cerca y se aficionen”.

Inscripción gratuita

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La inscripción a las pruebas, que está abierta de manera gratuita a las y los deportistas federados que pertenecen a alguna escuela de ciclismo de las provincias de València, Castelló o Alicante, se puede realizar a través del formulario de la página web de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana (FCCV).