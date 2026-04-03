Semana Santa Benetússer: El juicio a Jesús sin pretorio, pero con la misma pasión

El calor y el sol de justicia no impidieron que la plaza del Ayuntamiento de Benetússer se llenara para ver un Viernes Santo más, la magistral representación del Juicio de Pilato a Jesús, por la Asociación Cultural La Pasión, dentro de los actos programados de la Semana Santa. Esta Fiesta de Interés Turístico Provincial sigue ganando adeptos y se ha convertido en un reclamo más allá de sus fronteras comarcales. En esta ocasión, fue el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, espectador de excepción junto a la alcaldesa Eva Sanz.

Denis Madrid, por cuarto año consecutivo, interpretó a Jesús, y para cerrar el ciclo, lo volvió a hacer como concejal, como en su debut en 2023; Aquella vez llevaba el área de Fiestas, ahora se subió al "improvisado" pretorio como edil de Mayores y Cementerio, irónico que acabase muriendo aunque crucificado en el Monte Calvario y no en el campo santo. Una concejalía que heredó hace unos meses tras el fallecimiento de Dolors Tarín, muy vinculada a la semana Santa y que sin duda está en el recuerdo de todos, más aún en estas fechas. Como en su primera vez, no pudo acompañarle el exconcejal Juan Alarcón, que esta vez dejo de hacer de Pilato para interpretar a José de Eritrea.

El edil Denis Madrid, interpreta a Jesús , cuando le ponen la corona de espinas. / Celeste Martínez

Un año más, no se pudo disfrutar del pretorio romano, que la dana se llevó consigo. Si se cumplen los pronósticos, en el Viernes Santo de 2027 se estrenará uno nuevo, tras anunciar el consistorio la aprobación de una partida de 250.000 euros para su reconstrucción. No hay que obviar que la Pasión se reduce un poco sin esas majestuosas columnas romanas.

La plaza del Ayuntamiento llena para ver la interpretación de La Pasión. / Celeste Martínez

Estos son solo unos de los nombres de los hasta 70 actores y actrices que consiguen recrear esas escenas imaginadas al leer la Biblia como la visita del Sanedrín, que exigió a Poncio Pilato la muerte del Nazareno; la de Jesús a Herodes, el indulto a Barrabás o el tan conocido lavado de manos del pretor de Roma al condenar al reo. No defraudó una de las escenas más esperadas a, aunque violentas, por su intensidad como son la coronación con espinas después de una tanda de latigazos a Jesús, con la sangre brotando de la cabeza de Jesús, que luego recogerá su madre (tanto en la vida real como en la ficción), en una escena añadida en los últimos años que ya se ha incorporado como definitiva. "Pueblo de Judea, aquí tenéis al hombre, eccehomo" o "en mis manos está el crucificarte, en mis manos está el salvarte" o el tradicional "me lavo las manos", son algunas de las frases de Pilato que se pudieron escuchar sobre el escenario. Para terminar, la Virgen María, verdadera madre de Denis, representó la escena donde limpia la sangre derramada por su hijo. Una escena que se incorporó hace unos años y que ya forma parte de la programación.

Calle Amargura

La pasión no acabó en la plaza del Ayuntamiento con el juicio, sino que se trasladó a la calle de la Amargura donde continuaron las escenificaciones, con la participación de las 8 cofradías, tras el estreno el año pasado de María al pie de la Virgen. Los actores recrean en ese trayecto varias estampas como las Caídas del Señor, Encuentro con su Madre, Ayuda del Cirineo y Gesto piadoso de la Verónica, hasta el Monte Calvario donde se procede a la Crucifixión de Cristo, que son seguidas atentamente por los vecinos y vecinas, no solo de Benetússer, sino cada vez más por gente de la comarca incluso de la capital del Túria, que se agolpan en los laterales de la calle para no perderse ni un detalle.

Uno de los momentos más emotivos de la Calle de la Amargura. / Celeste Martínez

"Es una fiesta que merece ser reconocida"

Juan Carlos Valderrama aplaudió la gran interpretación de una representación que vio por primera vez. "Estoy muy agradecido de poder haber venido, me ha parecido maravillosa y representa la fe cristiana en todo su esplendor y tiene más que merecido ser reconocido no solo como fiesta de interés turístico de la provincia sino también de la Comunitat Valenciana".

Por su parte, la alcaldesa Eva Sanz cree que es una fiesta que está ahora mismo gozando muy buena salud y está creciendo: "Un año más de éxito, pese a no tener escenario, creo que ha habido más afluencia que otros años. El año anterior fue duro porque estaba muy reciente la dana , pero este año hay muchísima gente en la calle, la Agrupación La Pasión ha aumentado el número de personas , por o tanto es una Semana Santa de futuro".