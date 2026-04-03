La Protectora de Animales de Burjassot lanza su campaña “Adopta un gato adulto”

Como cada mes de abril, la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) lanzó su campaña de primavera. En esta ocasión, con la consigna “Adoptar un adulto es dar una oportunidad a quien más lo necesita”, acaba de presentar a la ciudadanía –una vez más– su proyecto “Adopta un gato adulto. Salva una vida”.

Desde la SPAB constatan que “son muchísimos los gatos que se abandonan año tras año. Algunos tienen la suerte de ser rescatados y encontrar un buen hogar, pero otros no tienen tanta suerte”.

En lo que se refiere a gatos adultos, la Protectora destaca los beneficios que comporta su adopción. Entre otros figura el hecho de que “ya tienen el carácter definido”. La persona adoptadora “sabe cómo es su personalidad desde el primer momento”. Además “requieren menos atención que un cachorro y suelen ser más tranquilos y equilibrados”. Asimismo “son increíblemente agradecidos, te devolverán el amor multiplicado toda su vida”.

Como en todas sus campañas de sensibilización, el colectivo animalista apuesta por la adopción frente a la compraventa. “Adoptando salvarás dos vidas, la del animalito que pasará a formar parte de tu familia y la del que ocupa el hueco que deja”, explican.