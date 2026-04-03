Torrent incrementa cerca de un 12% las subvenciones a asociaciones en dos años para reforzar a las que trabajan con colectivos vulnerables

Con el fin de reforzar el compromiso con las políticas sociales y con el tejido asociativo que trabaja diariamente con los colectivos más vulnerables, el Ayuntamiento de Torrent ha ido incrementando progresivamente el montante de las subvenciones municipales en el ámbito de los Servicios Sociales desde 2023. Este año implica una subida del 12% alcanzando los 629.819 euros.

Este crecimiento consolida la apuesta del consistorio por fortalecer la red de apoyo social en Torrent y por garantizar que las entidades que desarrollan proyectos de atención social, integración, formación o acompañamiento dispongan de mayores recursos para ampliar su actividad.

La inversión municipal destinada a las subvenciones del área de Servicios Sociales correspondiente al periodo 2022-2026, ha pasado de 563.470 euros en 2023 a casi 630.000 euros en la propuesta para 2026, lo que representa un incremento de más de 66.000 euros en apenas tres años.

Renovación del plan estratégico

Este aumento responde a la actualización del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento, que desde 2024 ha permitido revisar al alza las cuantías destinadas a numerosos programas sociales que llevaban años sin incrementarse.

Gracias a esta revisión, el consistorio ha reforzado el apoyo económico a proyectos vinculados con la atención a personas con discapacidad, la prevención de conductas adictivas, la atención a menores y familias en situación de vulnerabilidad, la inclusión social o el acompañamiento a personas mayores.

Además del aumento de las cuantías en distintos programas, el Ayuntamiento también ha impulsado la incorporación de nuevas líneas de apoyo dirigidas a ampliar la cobertura social en la ciudad. Entre ellas destaca la introducción de nuevas subvenciones destinadas a iniciativas relacionadas con la atención a personas con enfermedades graves o con programas de formación e inserción laboral para personas con dificultades económicas o sin empleo.

Más recursos para reforzar la red social

El incremento de las ayudas municipales tiene como objetivo consolidar el papel de las entidades sociales como un elemento fundamental en la atención a los colectivos más vulnerables del municipio. La red de asociaciones y entidades sociales que colaboran con el Ayuntamiento desarrolla programas que abarcan ámbitos tan diversos como la intervención con familias en riesgo de exclusión, el apoyo educativo a menores, la atención a personas con discapacidad, la integración social, la prevención de adicciones o la formación para la inserción laboral.

El aumento de la financiación municipal permitirá reforzar estas iniciativas y ampliar su impacto en la ciudad, garantizando que cada vez más personas puedan beneficiarse de estos recursos.

El pleno debate y vota por primera vez las enmiendas de la oposición una a una El Pleno del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el anexo de subvenciones nominativas correspondiente al ejercicio 2026, que recoge las ayudas directas previstas para entidades y colectivos de la ciudad y que permitirá garantizar la continuidad de numerosas iniciativas sociales, culturales, deportivas y festivas, entre otras, impulsadas por el tejido asociativo torrentino. El acuerdo supone además un avance en transparencia y participación institucional, ya que por primera vez se han debatido y votado individualmente todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, una práctica que permite analizar cada propuesta de forma detallada y reforzar el debate político sobre el destino de los recursos municipales. Este procedimiento ha permitido estudiar cada planteamiento de forma específica, favoreciendo un debate más abierto y constructivo, y poniendo en valor el papel del pleno y de los distintos grupos políticos en la mejora de las políticas públicas municipales. El expediente ha sido elaborado a partir de las propuestas formuladas por las distintas áreas municipales, así como por organismos autónomos como la Fundación Deportiva Municipal y la Junta Local Fallera, con el objetivo de garantizar el respaldo institucional a actividades y programas de interés público desarrollados por entidades de la ciudad.

Colaboración con el tejido social

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha destacado que la evolución de estas subvenciones refleja el compromiso del gobierno municipal con el fortalecimiento de la acción social en la ciudad.

Así mismo, ha señalado que “el Ayuntamiento de Torrent mantiene una apuesta firme por reforzar el apoyo a las entidades sociales que trabajan cada día con las personas que más lo necesitan. Estas asociaciones realizan una labor imprescindible y por ello hemos incrementado los recursos municipales para que puedan seguir desarrollando su trabajo con más capacidad y mejores herramientas”.

El concejal ha subrayado también que el incremento de las ayudas responde a una visión de ciudad basada en la colaboración entre administraciones y entidades sociales, “nuestro objetivo es seguir construyendo una red social fuerte en Torrent, en la que el Ayuntamiento y las entidades trabajemos juntos para atender a las personas más vulnerables, promover la inclusión y garantizar que nadie se quede atrás”, ha afirmado.

En la misma línea, ha destacado que el nuevo plan de subvenciones también busca modernizar el modelo de apoyo municipal a las entidades sociales, “hemos actualizado el plan estratégico de subvenciones para adaptarlo a las necesidades actuales de la ciudad, reforzando programas que llevaban años sin actualizarse e incorporando nuevas líneas de ayuda que permiten ampliar la cobertura social en Torrent”, ha explicado.

Una inversión social en crecimiento

La evolución de las ayudas refleja una tendencia clara de crecimiento en la inversión social municipal. Mientras que en 2022 y 2023 las subvenciones se situaban en torno a los 563.000 euros, a partir de 2024 se produce un incremento significativo que supera los 614.000 euros, consolidándose posteriormente hasta alcanzar los casi 630.000 euros previstos para 2026.

En palabras del concejal de Servicios Sociales, “cuando hablamos de subvenciones sociales hablamos de personas, de oportunidades y de acompañamiento. Incrementar estos recursos significa reforzar la red de apoyo que existe en Torrent y garantizar que las entidades puedan seguir desarrollando proyectos que cambian la vida de muchas personas”.

Con este incremento de las ayudas, el Ayuntamiento de Torrent consolida su compromiso con una política social activa, orientada a fortalecer el tejido asociativo y a seguir construyendo una ciudad más solidaria, inclusiva y cohesionada.