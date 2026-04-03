Torrent revive la devoción del Viernes Santo con el Encuentro Doloroso y la Trencà de l’Hora

La música y la devoción han vuelto a entrelazarse en Torrent durante el Viernes Santo, dando vida a dos de los actos más sobrecogedores de la jornada: el Encuentro Doloroso y la Trencà de l’Hora, preludio de la solemne procesión del Santo Entierro que pondrá el broche final al día.

Cientos de fieles han llenado la plaza Mayor, reunidos en un silencio expectante, para contemplar el desfile de las hermandades, envueltas en sus colores y tradiciones. El momento culminante ha llegado con la confluencia de los pasos de la Virgen de los Dolores y Jesús el Nazareno, un instante cargado de emoción que ha estremecido a todos los presentes.

La Parroquia de la Asunción ha sido el punto de partida de les Set Paraules i el Crist del Perdó, la Crucifixión del Señor, la Flagelación, la Santa Cena, el Santo Sepulcro o el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, mientras que desde Monte Sión han salido el Prendimiento de Jesús, el Descendimiento de la Cruz, la Oración del Huerto, Jesús de Medinaceli, la Santa Faz o la Vera Cruz y Cristo Resucitado. Estas hermandades han desfilado acompañadas por el párroco y la figura de la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección, Inmaculada Puchades, vestida de riguroso negro, junto a sus camareras Alexa y Marta.

La plaza Mayor de Torrent llena de público para presencia el Encuentro Doloroso. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Entrada a la plaza Mayor

Poco a poco, en un desfile pausado y lleno de simbolismo, las hermandades han ido llegando a la plaza, acompañadas por el sonido profundo de sus bandas. Entre los nazarenos, padres y madres avanzaban con sus hijos, algunos en brazos, otros dando sus primeros pasos o haciendo resonar los tambores, transmitiendo así una devoción que pasa de generación en generación.

Alrededor de las diez y media, los pasos han entrado en la plaza, que ha quedado envuelta en un silencio casi sepulcral. Una suave música ha acompañado el acto del Encuentro, presidido por un Cristo crucificado, ante el que la Reina ha seguido el Vía Crucis junto a todas las hermandades. Finalmente, los portadores han alzado los pasos en un gesto lleno de fuerza y significado, uniendo ambas imágenes antes de emprender el camino de regreso a sus parroquias, dejando tras de sí una huella de fe y emoción entre los asistentes y los propios cofrades.

El momento en que se cruzan las imágenes. / Redacción Levante-EMV / A. T.

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La Trencà de l'Hora ha hecho temblar la plaza de la Iglesia durante casi media hora. Un acto organizado por las hermandades de les Set Paraules i el Crist del Perdó, el Santo Sepulcro y el Ecce Homo que ha presidido, por tercera vez, la Reina del Encuentro. Entre ellos estaba, Erik, de 9 años, de les Set Paraules, el participante más joven que ha hecho sonar la percusión con gran destreza, como en años anteriores. Inmaculada Puchades ha dado paso al oficio de tinieblas en la iglesia, repitiéndolo al salir para la exaltación de la cruz.

La Trencà de l'Hora frente a la iglesia. / Ada Dasí

A las doce del mediodía, ha tenido el traslado procesional del Paso del Divino Costado de Cristo, que ha recorrido las distintas calles de la ciudad desde la Plaza de la Libertad hasta la Casa Museo de la Semana Santa, en un itinerario que ha congregado a numerosos fieles.

Madrugada

No obstante, el Viernes Santo torrentino, uno de los días más esperados del calendario, comenzó de madrugada, marcando el inicio de una larga jornada de celebraciones religiosas que culminarán con la multitudinaria Procesión General del Santo Entierro.

La actividad arrancó en la madrugada con el tradicional Traslado penitencial del paso de la Vera Cruz, a las cinco de la mañana desde la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. hasta la Casa Museo de la Semana Santa. Se trata de una de las procesiones más íntimas y sobrecogedoras de la ciudad, caracterizada por el silencio, la sobriedad y la participación de fieles que acompañan el paso en actitud de recogimiento. Uno de los elementos más destacados de esta hermandad es su cruz, que porta una reliquia de la Cruz de Cristo, un símbolo de especial relevancia espiritual para los devotos.

Tras estos actos matinales, la ciudad quedará sumida en un profundo silencio hasta la tarde, creando un ambiente de respeto y recogimiento que anticipa el acto central del día.

Actos vespertinos

Será a las 20:00 horas cuando dé comienzo la Procesión General del Santo Entierro, una de las más extensas y representativas de la Semana Santa torrentina, con la participación de todas las hermandades y pasos. Partirá desde el Museo de la Semana Santa y recorrerá buena parte del centro y casco histórico hasta llegar a la Parroquia de Monte Sión. Las calles que recorrerá son entre otras Av. Padre Prudencio Palmera, Fray Luis Amigó, Plaza Mayor, Maestro Giner, Santo Tomás, Gómez Ferrer, Obispo Benlloch, Avenida al Vedat, Ejército Español, Pl. San Jaime, Toledo y Calvario.

La Reina del Encuentro con sus camareras y la Hermana Mayor. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Tras la imagen de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, el cortejo estará presidido por las autoridades religiosas, la Reina del Encuentro y Ángel de la Resurrección, Mª Inmaculada Puchades Vallejo, junto a sus camareras Marta Furió y Alexa Company, así como por la alcaldesa Amparo Folgado, el equipo de gobierno, la corporación municipal y la Junta Central de Hermandades de Semana Santa.

Una vez finalizada la procesión, tendrá lugar el solemne acto de Adoración al Cristo Yacente, en el interior de la Parroquia de Monte Sión, con la entrada de las imágenes del Santo Sepulcro y la Virgen de los Dolores acompañadas por fieles y autoridades.

Con este último acto, Torrent pondrá fin a una intensa jornada marcada por la devoción, el silencio y la tradición. La ciudad permanecerá en calma tras una semana de procesiones, tambores y encuentros, a la espera del esperado Encuentro Glorioso del Domingo de Resurrección, que pondrá el broche final a su Semana Santa.