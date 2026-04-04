Conmoción en Torrent: muere Mariano Burguera Fernández, de la filà Hospitalaris

El mundo de los Moros y Cristianos de Torrent ha perdido a uno de sus miembros más veteranos. Se trata de Mariano Burguera Fernández, que fue fundador de la filà cristiania de Els Hospitalaris y que ha perdido la vida a los 64 años de edad. La familia, que ha notificado hoy su fallecimiento, recibirá el pésame a partir de las 13 horas en Tanatorio Mémora de Torrent. El entierro será mañana, Domingo de Pascua, a las 17 horas en la iglesia de San Luis Beltrán de la capital de l'Horta Sud.

Mariano Burguera era un festero, una persona muy conocida en la ciudad. Además de formar parte de la filà de Els Hospitalaris, Burguera formaba parte y participaba en numerosas escenificaciones culturales de la localidad como la Semana Santa. Pertenecía a la Hermandad del Descendimiento de la Cruz.

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Su muerte ha producido esta mañana una profunda conmoción en el tejido asociativos de la localidad.