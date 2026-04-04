Museros vuelve a correr para recordar a Alina Sanfélix y a su madre, fallecidas en el incendio de Campanar de València

La cita es el próximo 1 de mayo. Podría tratarse de una de tantas carreras populares que se celebran cada año en la Comunitat Valenciana, pero se trata de un evento deportivo en recuerdo de Alina Sanfélix, una de las 10 personas fallecidas en el incendio de Campanar de hace dos años. La adolescente, que tenía 14 años, perdió la vida, también su madre, a quien también recuerda esta iniciativa.

Se trata del II Memorándum Alina Sanfélix, que se celebra el próximo 1 de mayo en la localidad de Museros, en l'Horta Nord, a partir de las 16.30 horas. El evento, impulsado por el padre y la familia de la joven, ofrece la posibilidad de disputar una carrera en dos distancias. La primera y principal, una 10K, que pondrá a prueba a los corredores más rodados. Pero los menos aficionados pueden participar en este evento solidario a través de la modalidad de Marcha con una distancia de solo dos kilómetros. Hay una tercera vía y es la de las pruebas infantiles porque el memorándum pretende atraer a personas de todas las edades.

Los precios para participar son de ocho euros para la carrera 10K; de seis euros para la Marcha de dos kilómetros; y de solo dos euros para las pruebas infantiles. Todo el dinero recaudado se destinará a entidades benéficas. Son dos las escogidas: la Fundación Isabel Gemio y la Fundación Duchenne Parent Project España. En esta iniciativa, colabora además el Ayuntamiento de Museros.

Segunda edición

La iniciativa tuvo muy buena acogida el pasado año y vivió un momento muy emocionante cuando un grupo de participantes portó una lona de grandes dimensiones ilustrada con una fotografía de la propia Alina. Las inscripciones están ya abiertas a través de los portales www.alsascn.com y www.sportsmaniacs.com.

Son muchas los referentes del mundo del deporte que están apoyando la iniciativa a través de sus redes sociales, como los futbolistas Andrés Palop, Enric Franquesa, Óscar Duarte o Raúl Alcaina; el luchador Dani Barez o el entrenador Nico Estévez, entre otros.

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La historia de Alina

Tal como publicó este diario, la adolescente y su madre residían en una de las 138 viviendas del edificio que sufrió el virulento incendio, mientras que el padre seguía viviendo en Museros, localidad de la que era original, tras la separación de la pareja. "Alina estará muy orgullosa de descansar en Museros", publicó en señal de agradecimiento de la familia de Alina Sanfélix, la adolescente fallecida junto a su madre en el incendio del edificio de València, semanas después de la tragedia.