Torrent retira la subvención a una asociación que ayuda a la integración de personas migrantes

Dona’m la ma, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la integración de personas migrantes en Torrent, se ha quedado sin la subvención municipal de 3.000 euros tras el voto en contra de PP y Vox a la renovación de su convenio con el Ayuntamiento. Para la asociación, la decisión no solo supone la pérdida de apoyo económico, sino también del respaldo institucional que daba valor a los cursos y talleres que imparte.

“No es lo mismo que una persona migrante presente un título con el sello del consistorio a la hora de buscar trabajo que sin ese distintivo”, explica su presidenta, Mirta Sotomayor, al frente de la organización desde 2019.

Sotomayor subraya el impacto emocional de la medida: “Somos la única asociación de inmigrantes como tal en Torrent y esto ha sido muy doloroso”. No duda en calificar la situación como “discriminación” y apunta a motivos ideológicos detrás de la decisión: “Estoy segura de que quienes han votado en contra tienen a personas migrantes trabajando para ellos, pero han seguido las directrices de su partido”.

La presidenta también responde a posibles críticas sobre la labor de la entidad: “Nosotros no fomentamos la inmigración ilegal ni llamamos a nadie para que venga. Acompañamos a las personas que ya están aquí y las ayudamos en su proceso de integración”, afirma. En este sentido, destaca iniciativas como la creación de espacios de encuentro entre población migrante y vecinos del municipio, lo que, asegura, hace que la situación actual “duela aún más”.

Desde su fundación, Dona’m la ma ha apoyado a cerca de un millar de personas en sus procesos de regularización. Tras la última dana, además, gestiona alrededor de 500 expedientes adicionales.

Aunque su labor es de carácter social, desde la entidad consideran que no encaja con la línea ideológica de Vox, que votó en contra de mantener la subvención. La decisión contó con el respaldo del PP, que en este caso se alineó con Vox, pese a haber permitido la aprobación de otras ayudas destinadas a entidades como Burkina Faso y Rafiki África mediante su abstención.

Rechazo a la cooperación internacional

Desde Vox han dejado clara su postura, su firme rechazo a la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de cooperación internacional, al considerar que suponen una grave irresponsabilidad en el uso del dinero público y una falta de prioridad hacia las necesidades reales de los vecinos de Torrent.

Desde la formación recuerdan que la cooperación internacional es una competencia propia del Estado y no de las administraciones locales. “Estamos radicalmente en contra de destinar recursos municipales a actuaciones que no nos corresponden como Ayuntamiento”, ha denunciado la portavoz del Grupo Municipal, María Fernández. En este sentido, es tajante: “Ese dinero es de los torrentinos y se debe destinar a aquellos proyectos que afecten directamente a nuestros vecinos”, ha declarado.

El Grupo Municipal asegura que no está en contra de ayudar a aquellos que lo necesitan, pero exige prioridad local. Por eso, en su lugar, Vox propone destinar estos recursos económicos a entidades para el desarrollo dentro de la localidad: “Resulta incomprensible que, pudiendo ayudar a asociaciones, clubes y entidades locales que tienen proyectos relevantes en Torrent, esta Corporación decida destinar dinero fuera de nuestro municipio”, señala el Grupo Municipal.

Enmiendas del PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE de Torrent fue el que presentó las enmiendas al expediente de subvenciones nominativas de 2026 para recuperar y reforzar ayudas para numerosas entidades sociales, culturales y solidarias, como Soterranya, Hermanas Franciscanas, Creart, Pro Art o la Ermita, así como el apoyo a colectivos como Neurodes o la Fundación Pascual Maragall, además de mantener la cooperación internacional y herramientas clave como la tarjeta monedero. Todas estas salieron adelante a excepción de la de Dona'm la ma.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha sido contundente: “No estamos ante una cuestión técnica, estamos ante una decisión política clara: han decidido a quién apoyar y a quién dejar fuera. Y han elegido dejar atrás a una entidad que trabaja cada día por la inclusión, la convivencia y la igualdad de oportunidades en Torrent”.

Campos ha lamentado que el equipo de gobierno haya decidido excluir precisamente a una entidad que trabaja con población migrante, lo que, a su juicio, evidencia una preocupante deriva ideológica. “La alcaldesa, Amparo Folgado ha optado por rendirse a las políticas de Vox, comprando su discurso y dejando fuera a quienes construyen una ciudad más justa y cohesionada. Es una decisión grave que rompe con el compromiso social que siempre ha caracterizado a Torrent”, ha afirmado.

Bienestar animal

Tampoco tuvo suerte la propuesta de Compromís-Podem-Esquerra Unida de eliminar los fondos destinados a la caza y pesca deportivas, así como también la del Tiro y Arrastre, para destinarlas a organizaciones que trabajan por la sociedad torrentina.

Las iniciativas, que finalmente fueron rechazadas por la derecha y con la abstención del grupo socialista, deja a nuevos colectivos sin posibilidad de ayuda municipal, según la formación. “Parece que ni al PSOE, ni al PP ni a Vox les importa el bienestar de los animales y del medio ambiente, imprescindibles para el futuro de toda la sociedad, y prefieren apoyar estas actividades lesivas en lugar de ayudar a asociaciones que realmente tienen un impacto positivo en el día a día de los torrentinos y las torrentinas”, explica Xavier Martí, portavoz del Grupo municipal.

Más suerte tuvieron el resto de propuestas impulsadas por la coalición de izquierdas, que pedía una mayor transparencia, así como incrementar la ayuda a Soterranya en la misma cuantía que se le otorgó en 2024, y que estaba siendo reducida paulatinamente sin ninguna justificación: “hacen un trabajo de enorme valor en uno de los barrios más abandonados de la ciudad, especialmente desde la Dana, por lo que merecen todo nuestro apoyo y reconocimiento a su esfuerzo constante por la gente del Xenillet y por la movilidad sostenible”.

Las subvenciones nominativas son una importante herramienta para sostener el tejido asociativo de cariz social en Torrent y, en opinión de Xavier Martí: “no pueden depender de la arbitrariedad política, sino del impacto real que cada entidad tiene en el día a día de la sociedad torrentina”.