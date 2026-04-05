"Mariano, el nostre Xicotiu ha pujat a la Glòria": el homenaje en forma de aleluya para el cofrade fallecido en Torrent

Entre la alegría y la algarabía del tradicional Encuentro de Resurrección de Torrent tambián había dolor y luto. La muerte fulminante de Mariano Burguera la madrugada del sábado, casi en el mismo instante en el que su hermandad del Descendimiento de la Cruz concluía la procesión del Viernes Santo, llenó de consternación la Semana Santa Torrentina. De hecho, los integrantes de su hermandad lucieron crespón negro en sus hábitos en el acto de este domingo.

Tal fue la huella de Mariano en la Semana Santa de Torrent que, de forma exprés, se elaboró ayer un aleluya en su recuerdo, para que se incluyera entre las miles de aleluyas que salen de la Carxofa y se tiran desde los balcones el Domingo de Resurrección. Las aleluyas son papelitos de colores que tienen como origen ensalzar a la Reina del Encuentro de ese año, así como de sus camareras, y con el paso de los años, de sus pajes. Pero con el paso de los años también se aprovecha para recrear, de manera satírica y burlesca, la vida social, política y religiosa de la ciudad de l’Horta Sud, así como para recordar a los que ya no están.

En este caso, uno de los aleluyas de este domingo estaba dedicado a Mariano Burguera:

"Hui Torrent alça la mirada amb llagrima clara i viva, perquè ha pujat a la Glòria l'ánima més festiva. Mariano, el nostre Xicotiu, germà del Devallament, era flama que no s'apaga, era cor i era present.Vivia la Satmana Santa com qui viu una promesa, amb te profunda als ulls ten els llavis la tendresa. No hi hagué mai mala paraula que poguera tacar el seu nom, perquè era abraç obert i casa gran per a tot el mon.

Dissabte Sant se l'ha endut, just el dia que mes volia, quan el poble es prepara per esclatar d'alegria. Quina ironia mes divina, quin misteri mes encertat: sen va l'home de la festa quan el goig esta anunciat. Les Reines de l'Encontre ho saben. Ell era llum en la nit tancada, protagonista etern de la cordà, espuma viva, rialla desbocada.

Treballador incansable, custodi de tradició, va fer gran la nostra Setmana amb entrega i passió. Hui el cel s'ha engalanat, hi ha repic de resta en l'aire, perquè arriba un home bo que no entenia de descans ni de frare. Alla dalt ja l'esperaven els que tant van sembrar honor, i junts faran que al Paradis hi haja Encontre i Resurrecció. Però que ningú el done per absent, que ningu el plore com perdut, perquè en cada aleluya que vole bategara el seu espert viu.

Quan esclate la torre en goig i el blanc ompliga el matí, busqueu-lo en cada somniure: Xicotiu estarà alli". Mascarilla

Aleluya dedicada a Mariano Burguera / L-EMV

Vinculado a los moros y cristianos

Mariano Burguera también estaba vinculado a los Moros y Cristianos de Torrent, fundador de la filà cristiana de Els Hospitalaris. Su entierro será este domingo en la iglesia de San Luis Beltrán a las 17 horas.