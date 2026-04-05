Torrent vive con emoción el Encuentro Glorioso: del luto al júbilo con la Reina y los 'aleluyas' como protagonistas

Torrent se ha vestido de largo y ha ofrecido su estampa más luminosa con la celebración del tradicional Encuentro Glorioso, acto de clausura pero central de su Semana Santa y que ha tenido lugar este Domingo de Resurrección, poniendo así el broche de oro a los festejos de estos días. Ni el sol se ha querido perder una fiesta única en España, que como de costumbre ha vuelto a congregar a miles de vecinos en sus calles.

La historia se ha representado el multitud de ocasiones, pero no por ello deja de generar interés. Todos los caminos llevaban hoy a la Plaça Major, donde esperaba la tradicional 'Carxofa', ansiosa por abrirse provocando una lluvia de 'Aleluyas'. Pero no conviene adelantar acontecimientos de una jornada que ha empezado muy pronto y que es propicia para disfrutar paso a paso, sin prisa.

A las 8.00 de la mañana, la Hermandad del Ecce-Homo acudía al domicilio de la Reina del Encuentro, María Inmaculada Puchades, para acompañarla hasta la parroquia de Nuestra Señora de Monte Sión. Ha lucido un vestido sencillo y elegante blanco brocado de seda, con una cola de 7 metros de color granate, en honor a su cofradía, e hilo de plata.

La figura de la Reina del Encuentro es el hecho diferencial de este festejo. Representa a Germana Foix, virreina de Valencia que, cuenta la leyenda, participó en celebraciones del Domingo de Pascua y reclamó que, año a año, una torrentina mantuviera esta tradición viva.

Cerca de una hora después de la recogida de la Reina, las hermandades comenzaban a desfilar, una a una, hacia ese punto de reunión de la Plaça Major. En ese lapso, las marchas de las cornetas y los tambores van endulzando sus melodías, adelantando lo que está por pasar: el Encuentro Glorioso entre Cristo Resucitado y la Virgen de la Resurrección.

Con el Mesías de Händel llenando cada rincón de la plaza, María Inmaculada Puchades ha recitado el anuncio de la Resurrección de Cristo. El júbilo flota en el ambiente, aunque todavía contenido.

Fernando Bustamante

La explosión de alegría está a punto de llegar con el florecer de la 'Carxofa'. Ni el sol que irradiaba con fuerza en ese momento ha impedido que se abriera, provocando una 'lluvia' de miles de aleluyas y que transforma la plaza en una explosión de color, júbilo y alivio tras una semana marcada por el recogimiento.

Los "aleluyas" se han lanzado también desde los balcones y los nazarenos han hecho lo propio con sus capirotes, en señal de júbilo. No es solo el final de las procesiones; es el instante en que la ciudad cambia el luto por la celebración y se reconoce, un año más, en una tradición propia y profundamente arraigada.

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La jornada ha continuado, tras la misa, con el traslado de las hermandades hasta Monte Sión. Durante el recorrido, la Reina del Encuentro, acompañada por sus camareras Alexa Company y Marta Furió y sus pajes, ha realizado una parada en la Casa de la Cultura para firmar en el Libro de Oro, dejando así una rúbrica para la historia.