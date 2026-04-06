Albal impulsa el empleo local: el Ayuntamiento contratará a 20 personas con el "Plan Dana Ocupación"

El Ayuntamiento de Albal ha aprobado un nuevo programa de inserción laboral denominado “Plan Dana Ocupación”, que permitirá la contratación de 20 personas desempleadas durante un periodo de tres meses.

Las contrataciones se desarrollarán entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026, todas ellas a jornada completa, con el objetivo de reforzar distintos servicios municipales y, al mismo tiempo, favorecer la empleabilidad en el municipio.

Los perfiles

El plan contempla la incorporación de profesionales en diversos perfiles. En concreto, se ofertan seis puestos de peón, cinco de personal de limpieza, dos auxiliares de ayuda a domicilio, un auxiliar administrativo, cinco administrativos y un gerocultor o auxiliar de residencia.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una subvención concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dirigida a fomentar la contratación de personas desempleadas en localidades afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Plan de Recuperación

Asimismo, el programa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que impulsa medidas orientadas a la recuperación económica y social, especialmente en territorios que han sufrido los efectos de fenómenos meteorológicos adversos.

El alcalde de Albal, José Miguel Ferris, acompañado por el concejal de Personal, Valero Eustaquio, y las técnicas responsables del departamento de personal y contratación, han formalizado los contratos y han dado la bienvenida a los nuevos trabajadores y trabajadoras en el salón de plenos del consistorio.

Plan Dana en Albal. / A. A.

Durante el acto, el primer edil ha subrayado la importancia de este programa para el municipio: “Este plan supone una oportunidad real para muchas familias de Albal que necesitan incorporarse al mercado laboral, al tiempo que reforzamos servicios esenciales para nuestros vecinos y vecinas”.

Asimismo, ha destacado el compromiso del consistorio con el empleo local: “Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para generar oportunidades y apoyar a quienes más lo necesitan, especialmente en un contexto marcado por las dificultades derivadas de la dana”.

El alcalde también ha puesto en valor la colaboración institucional con el Servicio Público de Empleo statal: “Este tipo de programas son fundamentales para avanzar en la recuperación económica y social de nuestro municipio”.

Nuevas oportunidades

Con este plan, el consistorio busca no solo mejorar los servicios municipales, sino también ofrecer nuevas oportunidades laborales a vecinos y vecinas en situación de desempleo, contribuyendo así a la dinamización del tejido económico local.