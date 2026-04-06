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La alcaldesa pastelera de Picassent

La alcaldesa de Picassent, Conxa Garcia, comparte en redes sociales las "coques escudellades" que prepara para celebrar el lunes de Pascua

Las &quot;coques escudellades d'anous, de panses, de carabassa i d’arrop&quot; elaboradas por Conxa Garcia.

Las "coques escudellades d'anous, de panses, de carabassa i d’arrop" elaboradas por Conxa Garcia. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Picassent

"Temps de Pasqua... Temps de Mona". La alcaldesa de Picassent, la socialista Conxa Garcia, felicitó ayer el lunes de Pascua con una imagen en la que se podía observar las diferentes "coques escudellades" que había realizado aprovechando estos días de descanso.

Las elaboró para todos los paladares. Así, a través de su perfil de Facebook, destacaba que las había cocinado de varios tipos: "d'anous, de panses, de carabassa i d’arrop, per a tots els gustos seguint les tradicions pasqüeres".

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