La alcaldesa pastelera de Picassent

"Temps de Pasqua... Temps de Mona". La alcaldesa de Picassent, la socialista Conxa Garcia, felicitó ayer el lunes de Pascua con una imagen en la que se podía observar las diferentes "coques escudellades" que había realizado aprovechando estos días de descanso.

Las elaboró para todos los paladares. Así, a través de su perfil de Facebook, destacaba que las había cocinado de varios tipos: "d'anous, de panses, de carabassa i d’arrop, per a tots els gustos seguint les tradicions pasqüeres".