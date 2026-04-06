El Ayuntamiento de Torrent impulsará una programación cultural y educativa para el Año Jaume I en 2026

El 2026 será el Año Jaume I en Torrent. Así se aprobó en la última sesión plenaria por unanimidad una declaración institucional con el fin de conmemorar el 750 aniversario de la muerte del monarca (1276-2026), una de las figuras históricas más relevantes en la configuración política, institucional y cultural del pueblo valenciano.

La declaración, con aportaciones y consensuada por todos los grupos políticos representados en el pleno municipal, pone de relieve la importancia histórica de Jaume I y el papel que su reinado tuvo en la consolidación del Reino de Valencia, un proceso que marcó el inicio de una etapa histórica que ha influido profundamente en la identidad, el derecho propio y la tradición institucional valenciana.

El texto aprobado subraya que esta efeméride representa una oportunidad para profundizar en el conocimiento del contexto histórico medieval, difundir el legado cultural vinculado al monarca y fomentar la participación ciudadana en torno a la memoria histórica compartida.

En este sentido, el Ayuntamiento de Torrent considera que esta conmemoración permitirá reforzar el conocimiento sobre el origen de muchas de las tradiciones, instituciones y manifestaciones culturales que forman parte de la identidad valenciana.

Programación cultural

La declaración institucional también señala la voluntad de impulsar una programación cultural y educativa que acerque la figura de Jaume I a la ciudadanía desde una perspectiva divulgativa, pedagógica y participativa. El objetivo es generar espacios de reflexión y aprendizaje sobre la historia y el patrimonio cultural valenciano, al tiempo que se impulsa la participación de la comunidad educativa, el tejido asociativo y la ciudadanía en general.

En este sentido, la Concejalía de Cultura está trabajando ya en la confección de la programación conmemorativa del Año Jaume I 2026, en coordinación con el resto de concejalías municipales y de forma transversal entre distintas áreas del Ayuntamiento. Este proceso de preparación del programa también está incorporando las aportaciones realizadas por los distintos grupos municipales, con el objetivo de construir una conmemoración participativa y representativa de toda la ciudad.

Ubicación de la escultura

En esa misma línea, la declaración pone también en valor los elementos patrimoniales y simbólicos que Torrent ya vincula a la figura del monarca, como la calle Jaume I o la escultura realizada por Rafael Pi Belda, actualmente ubicada de forma provisional en el consistorio. En el marco de esta conmemoración, el Ayuntamiento plantea avanzar junto con la Caixa Rural y la actualización del convenio, en una ubicación adecuada en la ciudad para esta obra, con el fin de integrarla plenamente en el espacio público y acercar todavía más a la ciudadanía la memoria histórica vinculada al rey Jaume I.

Acercar la historia

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado el consenso alcanzado en torno a esta iniciativa y la importancia de recordar una figura clave para la historia valenciana, “Jaume I es una figura fundamental para entender el origen de nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo valenciano. Con esta declaración institucional queremos rendir homenaje a su legado y, al mismo tiempo, acercar nuestra historia a los vecinos y vecinas de Torrent”.

La alcaldesa ha subrayado además que esta conmemoración permitirá desarrollar iniciativas culturales y educativas que contribuyan a difundir el patrimonio histórico valenciano entre las nuevas generaciones, “esta efeméride nos brinda una oportunidad extraordinaria para divulgar nuestra historia y reforzar el conocimiento de nuestras raíces. Queremos que sea una conmemoración abierta, participativa y que implique a toda la ciudad”.

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha señalado que desde su área ya se está trabajando en el diseño del programa conmemorativo del Año Jaume I, “estamos preparando una programación amplia, divulgativa y participativa que permita acercar la figura de Jaume I a todos los vecinos de Torrent, combinando actividades culturales, educativas y de divulgación histórica”.

Sánchez ha destacado además el carácter transversal del proyecto, “queremos que esta conmemoración sea fruto del trabajo conjunto del Ayuntamiento y de las aportaciones realizadas por los distintos grupos municipales, para construir una programación que represente a toda la ciudad y que ponga en valor nuestra historia y nuestras raíces”.