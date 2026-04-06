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Burjassot celebra el Santo Encuentro con dos procesiones, fuegos artificiales y la alegría de la Pascua

Leyre Sahuquillo y la Clavaría del Encuentro fueron las encargadas de quitar el velo de la Virgen, dando inicio a la Pascua en medio de fuegos artificiales y aleluyas

Suelta de palomas en honor de la resurrección de Cristo.

Suelta de palomas en honor de la resurrección de Cristo. / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

Burjassot conmemoró el tradicional Santo Encuentro en el Domingo de Resurrección. La jornada arrancó por la mañana con dos procesiones simultáneas que presidieron las imágenes de la Virgen de los Dolores y de Cristo Resucitado, desde la ermita de San Roque y la iglesia de San Miguel Arcángel, respectivamente, hasta confluir bajo un arco de flores en la plaza del Ayuntamiento.

Durante la representación del reencuentro entre Madre e Hijo, la Virgen abandonó su velo de dolor. Se lo quitaba, con Leyre Sahuquillo al frente, la Clavaría del Encuentro. Ese grupo de mujeres jóvenes ponía, así, fin al duelo de la Semana de Pasión y abría las puertas a los días de la Pascua.

Encuentro de María y Jesús en la plaza del Ayuntamiento.

Encuentro de María y Jesús en la plaza del Ayuntamiento. / Vicent Ruiz Sancho

Fuegos artificiales

En medio del volteo general de campanas y suelta de palomas, se disparó un ramillete de fuegos artificiales y carcasas que contenían aleluyas dedicadas a la Mare de Déu y a las clavariesas del Encuentro. Incontables estampas –impresas en papeles de todos los colores– inundaron la plaza del pueblo.

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Dos procesiones

Como colofón de la fiesta, todas las hermandades y clavarías que participaron en las dos procesiones, así como vecinos en general, se desplazaron conjuntamente hasta la iglesia de San Miguel, donde se ofició una eucaristía en honor de Jesús Resucitado y de María. En el transcurso de los actos, la Agrupación Musical Los Silos puso las partituras.

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