Alfafar impulsa la participación juvenil con 'Activa la teua ciutat' y 'Jóvenes Activos' en el centro Vamar
El programa "Activa la teua ciutat" culmina con una experiencia real basada en los intereses del alumnado, buscando respuestas colectivas ante las problemáticas detectadas por los jóvenes en Alfafar
La Concejalía de Juventud de Alfafar, gracias a la subvención de actividades extraescolares dirigidas a la población de entre 3 y 18 años concedida por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, ha desarrollado en el centro educativo Vamar de Alfafar los proyectos “Activa la teua ciutat” y “Jóvenes Activos”.
Estas iniciativas se han llevado a cabo con el alumnado de 2º y 3º de ESO con el objetivo de fomentar las políticas de juventud y promover la participación activa de las personas jóvenes en el municipio, dotándolas de autonomía y facilitándoles herramientas para implicarse en su entorno.
Educación emocional
A lo largo del proyecto se han trabajado aspectos fundamentales como la educación emocional, el trabajo en equipo y la importancia del voluntariado y el asociacionismo, que promueve, entre el alumnado, una visión práctica de ciudadanía activa y solidaria.
El programa culmina con una experiencia de participación real basada en los intereses del alumnado, lo cual favorece la sensibilización y la implicación en la búsqueda de respuestas colectivas ante desigualdades y problemáticas detectadas por ellos y ellas mismas.
Implicación de los más jóvenes
Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Alfafar continúa reforzando su implicación con la juventud, el impulso de espacios de participación que contribuyen al desarrollo personal y social de la población joven del municipio.
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