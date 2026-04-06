Luz verde a la reconstrucción de la plaza de San Sebastián de Benetússer

Tras los daños causados por la dana y con un presupuesto de 1,8 millones, el Ayuntamiento de Benetússer reconstruirá la plaza de San Sebastián. El ministerio ha dado ya el visto bueno a este proyecto destinado a recuperar el espacio, pero también a introducir mejoras que permitan disponer de una plaza más moderna, segura y preparada, respondiendo así a los retos actuales del cambio climático y a las necesidades de la ciudadanía.

Igual que ocurrirá en la plaza de la Xapa, una de las claves de este proyecto es la mejora del drenaje urbano. La nueva plaza incorporará pavimentos permeables y soluciones de drenaje sostenible que permitirán una mejor infiltración del agua de lluvia, reduciendo los encharcamientos y el riesgo de inundaciones futuras. Este cambio supone una diferencia notable respecto a la urbanización anterior, basada en superficies mayoritariamente impermeables, y reforzará la capacidad de la plaza para adaptarse a episodios meteorológicos extremos.

Accesibilidad

La accesibilidad universal es otro de los ejes fundamentales. El diseño actual, con plataformas elevadas y escalones, dificulta el tránsito de personas con movilidad reducida, carritos infantiles o mayores. La propuesta municipal eliminará estas barreras y apuesta por recorridos continuos, pendientes suaves y pavimentos antideslizantes, garantizando que la plaza pueda ser disfrutada en igualdad de condiciones por toda la población.

Diferentes espacio

El proyecto también redefine la plaza como un espacio claramente intergeneracional. Se plantea una ordenación en zonas diferenciadas para la infancia, la juventud y las personas adultas, fomentando la convivencia y el uso compartido del espacio público.

Entre las novedades destacan la instalación de una zona infantil renovada, con juegos inclusivos y pavimento de caucho continuo, la posible incorporación de juegos de agua para los meses más calurosos, áreas juveniles con mobiliario específico para el encuentro y espacios para personas mayores, con juegos biosaludables e incluso una pista de petanca de dimensiones reducidas.

Por último, la renaturalización de la plaza es otro de los grandes valores añadidos del proyecto. Se incrementará la presencia de arbolado y zonas verdes, creando más sombra y mejorando el confort térmico, especialmente en verano. La jardinería propuesta utilizará especies adaptadas al clima mediterráneo y de bajo consumo hídrico, lo que reducirá los costes de mantenimiento y contribuirá a la biodiversidad urbana.

Todo ello se completa con la renovación de las redes de agua potable, riego y alumbrado, la instalación de iluminación eficiente y la mejora de la seguridad en el entorno escolar cercano, donde se ubican dos centros educativos.