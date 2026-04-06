La Policía Local de Paterna refuerza su plantilla con 20 nuevos efectivos y alcanza los 125 agentes

Un total de 20 nuevos agentes de la Policía Local han tomado posesión oficialmente de sus plazas y se han incorporado a la plantilla policial, que alcanza ya los 125 efectivos en Paterna. Estas incorporaciones permiten reforzar la estructura y las unidades del cuerpo policial, especialmente la de Barrio y avanzar en un modelo de seguridad más cercano, eficaz y adaptado al crecimiento constante de la ciudad, que ya supera los 78.000 habitantes.

El acto de recepción, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Paterna, ha contado con la participación del Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto a la Teniente Alcalde de Interior, Nuria Campos, el Comisario Principal Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre y el Comisario Jesús Bailén.

Sagredo: "Seguimos avanzando en un modelo más cercano"

Durante el acto, Sagredo ha destacado que “seguimos avanzando en la consolidación de un modelo de seguridad más cercano, eficaz y adaptado a las necesidades de una ciudad en constante crecimiento, reforzando la presencia policial y mejorando la capacidad operativa del cuerpo”.

Asimismo, Sagredo ha subrayado que "estas incorporaciones son una muestra del firme compromiso del Ayuntamiento por seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana con más medios humanos, más recursos y más tecnología”.

Eficacia de los operativos

Por su parte, la teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha señalado que “esta ampliación permite mejorar la eficacia de los operativos y garantizar una mayor efectividad policial, reforzando así nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y la atención cercana a la ciudadanía”.

Mestre dice que permitirá "optimizar los turnos"

Por su parte, el Comisario Principal Jefe de la Policía Local, Rafael Mestre, ha destacado que “la llegada de estos efectivos contribuye a consolidar un cuerpo más preparado, versátil y con mayor capacidad de adaptación a las necesidades diarias del municipio”, al tiempo que ha añadido que “este refuerzo permitirá optimizar los turnos, mejorar la distribución de los recursos y avanzar en su especialización para ofrecer una respuesta más ágil y eficaz en toda la ciudad”.

Estrategia integral

Con esta medida, Paterna refuerza su estrategia integral de mejora de la seguridad, que se complementa con otras actuaciones como la implantación de la red de sirenas de aviso a la población, la modernización de la unidad de drones o la ampliación de las cámaras de videovigilancia.