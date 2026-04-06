La Pobla de Farnals aprueba la creación de una nueva escoleta municipal en la zona de la playa

El núcelo de la playa de La Pobla de Farnals contará con un nueva escoleta municipal con el fin de dar recoger la demanda de la zona. El Ayuntamiento ha aprobado en pleno ordinario el proyecto de la actuación con la que el consistorio ampliará la oferta de plazas de 0 a 3 años y reforzará los servicios dirigidos a las familias en esta parte del municipio.

La iniciativa responde a un objetivo estratégico del gobierno municipal actual para dar solución al aumento de la demanda de escolarización para niños y niñas de 0 a 3 años. Así lo expuso en la sesión plenaria la concejala de Educación, Carmen Alcíbar, quien recordó que “ya llevamos varios años en que la Escoleta La Creu se queda sin plazas”. En este sentido, subrayó que la nueva escoleta permitirá ganar capacidad, acercar el recurso a la zona de la playa y facilitar la conciliación de muchas familias.

Proyecto

La futura escoleta estará ubicada en una zona del edificio de Veles e Vents y contará con tres aulas para alumnado de 0 a 3 años, lo que permitirá organizar a los menores por grupos de edad y ofrecer una atención pedagógica más ajustada a cada etapa del desarrollo. La elección de este emplazamiento responde también a criterios de agilidad, ya que en la zona de la playa apenas existen espacios públicos disponibles para una implantación rápida del servicio.

Pese a la incorporación de la nueva escoleta, el edificio mantendrá su carácter de uso múltiple. Así, Veles e Vents continuará acogiendo muchas de las actividades culturales, formativas y sociales que ya se desarrollan en la actualidad, compatibilizando su programación con el nuevo servicio educativo.

Con la aprobación plenaria, el Ayuntamiento da cumplimiento a uno de los requisitos que exige la Generalitat Valenciana dentro del procedimiento de autorización del nuevo centro. La primera fase incluye, entre otros, la presentación del acuerdo del pleno. Una vez superado ese trámite, el proceso continuará con una segunda fase centrada en la presentación del proyecto educativo de la futura escoleta.

Gestión

Además, según explica Carmen Alcíbar, la actual licitación de la Escoleta La Creu ya incorpora la posibilidad de que la empresa adjudicataria asuma también la gestión de la futura escoleta de la playa cuando esta entre en funcionamiento. Esta previsión permitirá agilizar la puesta en marcha del nuevo servicio, evitando la necesidad de iniciar un nuevo proceso de licitación y garantizando una transición operativa más rápida y eficiente.

Con este acuerdo, que salió adelante con los votos favorables del Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos y VOX y la abstención del Partido Popular, el Ayuntamiento avanza no solo permitirá ampliar la atención educativa de 0 a 3 años, sino también reforzar el atractivo residencial de la playa para las familias jóvenes y avanzar hacia un municipio con servicios más próximos, equilibrados y adaptados al crecimiento de su población.