La Policía Nacional imparte una charla sobre ciberseguridad a alumnos del programa de Alfabetización Informática de Burjassot

El alumnado participante en el programa de Alfabetización Informática del Centro Socioeducativo Díaz-Pintado de Burjassot ha asistido recientemente a una charla sobre ciberseguridad impartida por la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar sus competencias digitales y promover un uso seguro de las tecnologías.

Esta sesión ha servido como colofón a la formación recibida, aportando un enfoque práctico que ha permitido a las personas participantes ampliar sus conocimientos sobre el uso responsable de internet y de los dispositivos digitales en su día a día.

Recomendaciones y pautas

Durante la charla, se han facilitado recomendaciones y pautas sencillas para mejorar la seguridad en el entorno digital. Entre los aspectos abordados, han destacado la importancia de crear contraseñas seguras, detectar posibles fraudes o intentos de estafa en línea, proteger la información personal y hacer un uso responsable de las redes sociales y aplicaciones.

Competencias digitales

Este tipo de iniciativas se enmarca en el impulso a la mejora de las competencias digitales de la ciudadanía, una de las líneas estratégicas para favorecer la inclusión digital y garantizar que todas las personas puedan desenvolverse con seguridad y confianza en el entorno tecnológico.

La Concejalía de Servicios Sociales

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot dirigida por Manuela Carrero, responsable del programa de Alfabetización Informática, agradece la colaboración de la Policía Nacional, cuya implicación contribuye a formar una ciudadanía más informada, autónoma y preparada frente a los riesgos del entorno digital.