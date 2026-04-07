Benetússer alza sus espadas por la igualdad en la II Competición de la Liga de Esgrima Inclusiva Horta Sud

Benetússer volvió a convertirse en el epicentro de la esgrima adaptada e inclusiva el pasado 28 de marzo con la celebración de la II Competición de la Liga Horta Sud de Esgrima Inclusiva. El evento tuvo lugar en el centro cultural El Molí, organizado por el club La Robera Sala d’Armes en colaboración con el Ayuntamiento de Benetússer, el club de esgrima Lxs Duelistxs de Paiporta y Les Pirates d'Alfafar y se enmarcó dentro de los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Contó con la presencia de diferentes concejalías, como Bienestar, Igualdad y Deportes. El concejal de deportes Rafa del Río y la concejala de bienestar social Melanie Navarro formaron parte de la jornada y entregaron las medallas al finalizar.

La jornada, que se desarrolló entre las 9:00 y las 14:00 horas, congregó a un total de 40 participantes que demostraron que la esgrima es un deporte sin barreras. A lo largo de la mañana, cerca de un centenar de personas se acercaron a las instalaciones para disfrutar de los asaltos y apoyar esta iniciativa que fomenta la integración a través del deporte.

Un momento de la competición. / Redacción Levante-EMV / La Robera

Además de la competición de liga se realizaron cuatro pruebas de pentatlón moderno con el objetivo de fomentar este deporte. Se trata de una prueba combinada de laser-run, carrera de obstáculos y esgrima. el pentatlón moderno está tomando fuerza entre los más jóvenes y dado el éxito de la jornada es probable que la próxima temporada comience una nueva liga de pentatlón moderno oficial en coordinación con la federación nacional de pentatlon moderno, ya que su apoyo fue vital para la reconstrucción del club postdana.

Homenaje a las mujeres

El momento más emotivo de la mañana tuvo lugar en el momento del manifiesto del 8 de marzo a cargo de Dolores Aguado. En un gesto cargado de simbolismo, todos los presentes alzaron sus espadas al unísono en honor y como reconocimiento a la lucha y los logros de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el deportivo.

La entrega de una de las medallas. / Redacción Levante-EMV / La Robera

Begoña Garrido, tiradora paralímpica de esgrima adaptada, formó parte del evento como tiradora de alto nivel. Esta temporada ha fichado por la Robera donde se entrena con la maestra del club Laura Pérez Aguado y ya ha conseguido dos oros y una plata en Munich en el campeonato de Baviera (Alemania) el pasado febrero. Begoña aporta al club todo su conocimiento y experiencia como entrenadora deportiva y como tiradora de esgrima, siendo un gran referente femenino en el ámbito deportivo y humano para todas las personas del club.

Begoña Garrido, tiradora paralímpica de esgrima adaptada. / Redacción Levante-EMV / La Robera

Desde la directiva de La Robera Sala d’Armes han destacado el éxito de esta convocatoria, señalando que "ha sido una mañana de diversión y deporte donde los valores de respeto e igualdad han brillado con luz propia sobre la pista". El club continúa así consolidando su proyecto de esgrima inclusiva en la comarca, reafirmando su compromiso con la visibilidad del deporte adaptado y la igualdad entre los géneros.

Esta segunda jornada de liga no solo ha servido para seguir visibilizando el deporte inclusivo, sino para fortalecer los lazos y la organización entre diferentes entidades de la zona, con Fundació Horta Sud como principal financiador de esta liga inclusiva, además de la participación de la ciudadanía de Benetússer, que una vez más ha respondido con entusiasmo a la convocatoria deportiva del club local.