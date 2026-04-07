Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corrupción C.ValencianaCambio de tiempoMetrovalencia rojo'Esmorçaet'Renta: deducción músicaIrregularidades padrónArtemis IIMerenderos
instagramlinkedin

Burjassot conmemora el Día del Pueblo Gitano: actividades para dar visibilidad a la comunidad el 8 y 15 de abril

Burjassot celebrará el 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano con diversas actividades, incluyendo la colocación de la bandera en el Ayuntamiento

Cartel para anunciar las actividades con motivo del Día del Pueblo Gitano.

Cartel para anunciar las actividades con motivo del Día del Pueblo Gitano. / A.B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El próximo 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y, para conmemorar esta fecha, en Burjassot se va a llevar a cabo dos acciones en el municipio con el objetivo de dar visibilidad a tan destacada efeméride.

Por un lado, se pondrá la bandera del pueblo gitano en la fachada del Ayuntamiento el mismo día 8 de abril y, una semana más tarde, el miércoles 15 de abril, se instalará una mesa informativa para dar a conocer la historia y el devenir del pueblo Gitano. Dicha mesa informativa se ubicará en la puerta del Ayuntamiento de 10.00 a 13.00 horas.

Noticias relacionadas y más

El Día del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril en recuerdo del primer Congreso Mundial Romaní de 1971. Desde la primera celebración oficial en 1990, la jornada se ha consolidado como una ocasión para la reflexión y la reivindicación de los derechos y la inclusión de la comunidad gitana. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caos en la operación retorno de Semana Santa en Valencia: la DGT señala los puntos más conflictivos en la A-3, A-7 y AP-7
  2. El mercado inmobiliario enloquece en València: El coste del suelo ha subido un 20 % desde el inicio del año
  3. MetroValencia seguirá siendo rojo: la Generalitat ‘indulta’ del nuevo azul a logos “consolidados”
  4. Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
  5. Restauran el pavimento de la plaza del Ayuntamiento tras la 'cremà' de la falla municipal
  6. València: detectan empadronamientos irregulares con contratos falsificados y lo remiten a Fiscalía
  7. La Aemet pronostica un cambio de tiempo en Valencia: adiós al calor; bienvenida, lluvia
  8. Nueva deducción en la Renta 2025: Cómo desgravar hasta 150 euros en la Comunitat Valenciana

La CHJ emite un informe desfavorable que frena la reconstrucción dels Arquets de Baix por considerarlos un obstáculo para la circulación del agua

La CHJ emite un informe desfavorable que frena la reconstrucción dels Arquets de Baix por considerarlos un obstáculo para la circulación del agua

Las inscripciones de los Gay Games València siguen disparadas: estos son los deportes con más demanda

Las inscripciones de los Gay Games València siguen disparadas: estos son los deportes con más demanda

Las mejores imágenes del Duatlón Escolar Parc Sagunt

Las mejores imágenes del Duatlón Escolar Parc Sagunt

El duatlón escolar del CT Huracán transforma Parc Sagunt

El duatlón escolar del CT Huracán transforma Parc Sagunt

El preestreno de "A una isla de ti", con Toni Acosta, llega a los cines Kinepolis de Paterna este miércoles 8 de abril

El preestreno de "A una isla de ti", con Toni Acosta, llega a los cines Kinepolis de Paterna este miércoles 8 de abril

Prisión para los dos detenidos por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia

Prisión para los dos detenidos por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia

Llíria estrena un nuevo carril en San Vicente que conectará urbanizaciones

Llíria estrena un nuevo carril en San Vicente que conectará urbanizaciones
Tracking Pixel Contents