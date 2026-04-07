Burjassot conmemora el Día del Pueblo Gitano: actividades para dar visibilidad a la comunidad el 8 y 15 de abril
Burjassot celebrará el 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano con diversas actividades, incluyendo la colocación de la bandera en el Ayuntamiento
El próximo 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y, para conmemorar esta fecha, en Burjassot se va a llevar a cabo dos acciones en el municipio con el objetivo de dar visibilidad a tan destacada efeméride.
Por un lado, se pondrá la bandera del pueblo gitano en la fachada del Ayuntamiento el mismo día 8 de abril y, una semana más tarde, el miércoles 15 de abril, se instalará una mesa informativa para dar a conocer la historia y el devenir del pueblo Gitano. Dicha mesa informativa se ubicará en la puerta del Ayuntamiento de 10.00 a 13.00 horas.
El Día del Pueblo Gitano se celebra el 8 de abril en recuerdo del primer Congreso Mundial Romaní de 1971. Desde la primera celebración oficial en 1990, la jornada se ha consolidado como una ocasión para la reflexión y la reivindicación de los derechos y la inclusión de la comunidad gitana.
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