Educación
Burjassot: cerca de 1.900 escolares participaron en la campaña Cinema a l’Escola, uniendo cine y valenciano
Durante seis jornadas, el Ayuntamiento de Burjassot ha ofrecido a los alumnos de centros públicos y concertados películas como 'Minions' y 'Vaiana 2', en una iniciativa que fomenta el valenciano
Cerca de 1.900 escolares de Burjassot han participado recientemente en una nueva edición de la campaña Cinema a l’Escola, una iniciativa que el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la concejalía de Promoción del Valenciano y AVIVA, desarrolla dentro del convenio de colaboración con Escola Valenciana y que ha vuelto a convertir al Centro Cultural Tívoli en punto de encuentro para buna parte dalumnado del municipio.
Dirigidas a escolares de Educación Infantil y Primaria de los centros públicos y concertados de Burjassot, las sesiones se han celebrado los días 23, 24, 25, 26 y 30 de marzo, y el 1 de abril, con asistencia de 1.878 alumnos, aproximadamente, entre todos los centros participantes.
Las proyecciones
A lo largo de las diferentes jornadas, el alumnado ha disfrutado de las proyecciones de Minions, Super Mario Galaxy y Vaiana 2, en unas sesiones adaptadas a las distintas edades.
Estefanía Ballesteros, concejala de Promoción del Valenciano y Manuela Carrero, concejala de Educación, no quisieron perderse la jornada inaugural.
El ciclo se consolida
Con esta campaña, Burjassot vuelve a sumarse a una propuesta educativa y cultural que tiene como objetivo acercar el cine al público escolar y, al mismo tiempo, seguir fomentando el uso y la normalización del valenciano en el ámbito audiovisual, ofreciendo al alumnado referentes culturales también en su propia lengua.
El ciclo Cinema a l’Escola se consolida como una de las citas educativas del calendario local, uniendo cultura, ocio y lengua y favoreciendo que centenares de escolares compartan la experiencia de disfrutar del cine en pantalla grande.
Abril es el mes de la VI Exposición de Orquídeas y otras plantas en Burjassot
Contando con el apoyo de la Concejalía de Comercio y Mercados, dirigida por Rosa Coca, a través de CEMEF, la Asociación Amics de les Orquídies de Burjassot (AOB), que este año cumple su décimo aniversario, ha programado para los próximos 10, 11 y 12 de abril la VI Exposición de Orquídeas y otras plantas, un evento que se ha consolidado, tal y como han señalado desde la entidad burjassotense, como una de las citas más importantes a nivel nacional para aficionados, coleccionistas y profesionales del mundo vegetal.
La exposición se abrirá, en el Antiguo Mercado municipal el viernes 10 de abril a las 17.00 horas y reunirá a casi 30 expositores nacionales e internacionales, convirtiendo a la localidad en un punto de encuentro clave para el sector. Durante los tres días, las y los visitantes podrán disfrutar de venta especializada de orquídeas, plantas tropicales, carnívoras, cactus, bonsáis y complementos; podrán visitar expositores internacionales de referencia; ser parte de talleres prácticos y charlas divulgativas, de actividades para familias y podrán visitar la exposición artística y fotográfica que también se ubicará en el citado espacio municipal.
Uno de los momentos más destacados del fin de semana, tal y como han informado desde la AOB será el juzgamiento de orquídeas, que se celebrará en abierto y permitirá al público conocer de primera mano los criterios de evaluación de expertos internacionales.
El viernes 10 de abril, tras la apertura, sobre las 18.00 horas tendrá lugar el taller de mosaico y, a las 19.30 horas, la inauguración oficial de la exposición. Un día más tarde, el sábado 11 de abril, las actividades comenzarán a las 10.00 horas con la charla, Clave del abandono. Una hora más tarde, a las 11.00 horas, será el turno del taller de montaje de terrario con posterior rifa y, a las 12.30 horas la charla sobre la recuperación de orquídeas. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, será la charla sobre el cultivo de la stanhopea.
Para finalizar el fin de semana, el domingo 12 de abril, a las 10.00 horas, será el taller de trasplantes, sujeción, sustratos y recipientes y a las 12.00 horas el concurso de pintura para niñas y niños, cerrando la feria a las 14.00 horas tras la realización del sorteo para saber quién es el ganador o la ganadora de la rifa.
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