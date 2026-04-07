Burjassot: cerca de 1.900 escolares participaron en la campaña Cinema a l’Escola, uniendo cine y valenciano

Cerca de 1.900 escolares de Burjassot han participado recientemente en una nueva edición de la campaña Cinema a l’Escola, una iniciativa que el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la concejalía de Promoción del Valenciano y AVIVA, desarrolla dentro del convenio de colaboración con Escola Valenciana y que ha vuelto a convertir al Centro Cultural Tívoli en punto de encuentro para buna parte dalumnado del municipio.

Dirigidas a escolares de Educación Infantil y Primaria de los centros públicos y concertados de Burjassot, las sesiones se han celebrado los días 23, 24, 25, 26 y 30 de marzo, y el 1 de abril, con asistencia de 1.878 alumnos, aproximadamente, entre todos los centros participantes.

Las proyecciones

A lo largo de las diferentes jornadas, el alumnado ha disfrutado de las proyecciones de Minions, Super Mario Galaxy y Vaiana 2, en unas sesiones adaptadas a las distintas edades.

Estefanía Ballesteros, concejala de Promoción del Valenciano y Manuela Carrero, concejala de Educación, no quisieron perderse la jornada inaugural.

El ciclo se consolida

Con esta campaña, Burjassot vuelve a sumarse a una propuesta educativa y cultural que tiene como objetivo acercar el cine al público escolar y, al mismo tiempo, seguir fomentando el uso y la normalización del valenciano en el ámbito audiovisual, ofreciendo al alumnado referentes culturales también en su propia lengua.

El ciclo Cinema a l’Escola se consolida como una de las citas educativas del calendario local, uniendo cultura, ocio y lengua y favoreciendo que centenares de escolares compartan la experiencia de disfrutar del cine en pantalla grande.