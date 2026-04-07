E-CAMPS, CCOM y CHANCES: los tres proyectos que Mislata desarrollará con financiación europea para la infancia
El Ayuntamiento de Mislata gestionará 187.477,81 euros para los proyectos E-CAMPS, CCOM y CHANCES, que buscan mejorar la protección infantil y la resiliencia de los menores ante emergencias.
Mislata ha logrado financiación europea para poner en marcha tres proyectos internacionales centrados en la infancia y sus derechos, un respaldo que sitúa al municipio en una posición destacada dentro de las políticas locales impulsadas desde la Unión Europea. Las iniciativas se enmarcan en el programa CERV, centrado en ciudadanía, igualdad, derechos y valores, y permitirán al consistorio trabajar junto a 20 entidades europeas.
Los proyectos aprobados, denominados E-CAMPS, CCOM y CHANCES, abordan tres grandes ejes vinculados a la protección integral de niños, niñas y adolescentes: la prevención de la violencia, la mejora de los sistemas de bienestar y protección, y la participación activa de la infancia en contextos de emergencia. Con esta resolución, el Ayuntamiento de Mislata refuerza su estrategia de proyección europea y de defensa de los derechos de la infancia desde el ámbito municipal.
La gestión económica
En términos económicos, Mislata gestionará una financiación total de 187.477,81 euros. Según la información facilitada por el consistorio, la mayor parte de esa cantidad se destinará a sufragar personal técnico municipal y a reforzar el área con la incorporación de un perfil especializado en infancia, con el objetivo de coordinar y desarrollar estos programas a nivel local.
Uno de los proyectos más significativos es E-CAMPS ("Empowering Children Against Misleading and Pornographic Contents"), que pone el foco en la prevención de la violencia de género desde edades tempranas. La iniciativa plantea una educación crítica frente a contenidos digitales inapropiados, especialmente la pornografía, e incluye metodologías participativas para que menores de entre 6 y 12 años colaboren en la creación de materiales educativos para los centros escolares. También contempla formación para docentes y responsables públicos, así como espacios seguros para menores expuestos a riesgos digitales.
El segundo proyecto, CCOM ("Children-Centred Operational Mechanism for Welfare Services"), persigue mejorar los sistemas de protección infantil incorporando de manera real la voz de los menores en las decisiones que afectan a su bienestar, especialmente en situaciones de violencia doméstica. Para ello, se prevé desarrollar un mecanismo innovador basado en el enfoque ANCHOR, además de círculos de práctica profesional en servicios sociales y herramientas formativas para perfeccionar la intervención.
La tercera iniciativa, CHANCES ("Child-led participative emergency responses"), se orienta a fortalecer la resiliencia infantil ante emergencias como desastres naturales o conflictos. El planteamiento del proyecto pasa por dejar de considerar a la infancia como un sujeto pasivo para convertirla en agente activo en la preparación y respuesta ante estas situaciones. Los materiales se desarrollarán con procesos de cocreación con menores y se aplicarán en contextos reales como la Comunitat Valenciana, Ucrania y Suecia.
Atracción de fondos europeos
Además del contenido de cada programa, el valor político de esta aprobación europea reside en que consolida a Mislata como un municipio capaz de atraer fondos comunitarios para trasladar al terreno local las prioridades de la UE en materia de derechos, igualdad y protección de la infancia. La participación conjunta con organizaciones, administraciones públicas y centros de investigación de países como España, Italia, Suecia, Grecia, Chipre, Rumanía y Ucrania refuerza también la dimensión internacional del proyecto.
El alcalde, Carlos F. Bielsa, ha subrayado que la consecución de estos tres proyectos “refuerza el posicionamiento” de Mislata como referente en políticas públicas de infancia a nivel europeo, con una apuesta por la "participación activa de los menores, la prevención de la violencia y la construcción de comunidades más seguras, inclusivas y resilientes".
En línea con Europa
En un momento en el que la UE está intensificando su mirada sobre la protección de la infancia, el acceso seguro al entorno digital y la participación de niños y niñas en las políticas públicas, Mislata consigue alinear su acción municipal con esas prioridades europeas y convertirlas en actuaciones concretas desde el ámbito local.
Mislata apuesta por la alfabetización digital para reducir la brecha tecnológica con apoyo de fondos europeos
El Ayuntamiento de Mislata continúa reforzando su compromiso con la inclusión social a través de nuevas acciones formativas dirigidas a la ciudadanía. En este marco, las personas participantes del Itinerario de Inclusión Social están llevando a cabo talleres de alfabetización digital con el objetivo de mejorar sus competencias tecnológicas y facilitar su integración plena en la sociedad actual. El programa de Itinerarios de Inclusión Social está financiado por la Unión Europea, dentro del 'Programa Comunitat Valenciana Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.
Estos talleres permiten a las personas usuarias adquirir habilidades básicas en el uso de dispositivos electrónicos, navegación por internet, gestión de trámites online y herramientas digitales fundamentales para la vida cotidiana y el acceso al empleo.
La iniciativa responde a la necesidad de reducir la brecha digital, una problemática que afecta especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad. A través de esta formación, se busca no solo mejorar la autonomía personal de los participantes, sino también aumentar sus oportunidades laborales y su acceso a servicios públicos digitalizados.
El alcalde, Carlos F. Bielsa, destaca la importancia de este tipo de iniciativas como “herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que nadie quede atrás en el proceso de digitalización. Con estas acciones, reafirmamos nuestra apuesta por políticas sociales innovadoras que promueven la igualdad, la capacitación y la inclusión de toda la ciudadanía”.
Este programa es posible gracias a la financiación procedente de fondos europeos, que respaldan proyectos orientados a la cohesión social, la igualdad de oportunidades y transformación digital. La inversión permite ampliar recursos, mejorar la calidad de la formación y garantizar el acceso equitativo a las nuevas tecnologías.
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