Catarroja obliga a 142 propietarios a limpiar terrenos y viviendas en mal estado tras la dana

Tras la dana del 29 de octubre de 2024 muchos terrenos y viviendas privadas que ya estaban en mal estado no se han limpiado ni reparado, incluso después de casi 16 meses. Esto ha hecho que su situación empeore y que también afecten negativamente a las zonas donde se encuentran, generando problemas de seguridad y salubridad.

Las razones de que sigan así son diversas. En algunos casos hay conflictos de herencia, en otros los propietarios no se hacen cargo, y en muchos falta dinero para arreglarlos. Si hablamos de cifras, el Ayuntamiento de Catarroja ha dictado ya 142 órdenes para obligar a los dueños a actuar, 89 de ellas relacionadas directamente con la inundación, y ha realizado un total de 496 inspecciones.

Sin embargo, como la mayoría de estos inmuebles son privados, el consistorio no puede intervenir directamente, aunque sí puede presionar a los propietarios mediante normas urbanísticas y de seguridad para que solucionen la situación, o actuar de forma subsidiaria, lo que quiere decir que el consistorio realiza la limpieza pero lo grava a la propiedad del terreno o la vivienda.

Solar abandonado

Uno de estos solares y quizás el más llamativo por la extensa superficie que ocupa, toda una manzana, es el aparcamiento subterráneo de dos plantas, aún por terminar de construir en la calle Tribunal de las Aguas. Tras la dana ya fue foco de las denuncias vecinales debido al estancamiento de agua y barro.

El solar que el Ayuntamiento de Catarroja ha tenido que vallar. / Ada Dasí

La complejidad de la instalación, sin rampa para bajar al primer sótano, que impedía que pudieran entrar las máquinas para hacer trabajos de limpieza, complicó la situación, que sigue prácticamente igual, con acumulación de cañas y otros residuos de la dana que todavía siguen en las profundidades y con los vecinos viendo todos los días este panorama desde sus ventanas.

Expediente sancionador

El Ayuntamiento inició un expediente sancionador e impuso una multa coercitiva de 250.000 euros que está recurrida por los propietarios. “Tuvimos que apelar a Sanidad para que justificara la actuación municipal en un terreno de propiedad privada por razones de salud pública”, explica la alcaldesa, Lorena Silvent, y tuvo que ser el Ayuntamiento el que asumiera el gasto de 50.000 euros con una actuación subsidiaria para vallar la propiedad que implica un peligro serio, después de que el muro que la rodeaba fuera derribado por la dana.

“Esto ya ha supuesto un gasto para las arcas municipales de 50.000 euros, que hemos tenido que adelantar”, apunta Silvent y a este se sumará una nueva inversión prevista para instalar un vallado más sólido que impida la entrada a la propiedad. El último paso para el consistorio sería una expropiación forzosa del terreno, donde en teoría iba un complejo de viviendas, pero del que solo se construyó los sótanos, y tampoco están acabados.

Reurbanización de la zona

Esta zona del municipio en el entorno de la calle Blasco Ibáñez, donde se ubica el instituto demolido por la dana y los bungalows que tuvieron que derrumbarse, muy cerca del barranco del Poyo, será una de los primeros barrios en reurbanizarse y para el que se destinarán 9,6 millones de euros.

El proyecto supone la sustitución completa del alcantarillado, las redes de agua y luz, así como la repavimentación de calzadas y aceras. Y, además, la renovación de los juegos infantiles y la zona de calistenia del parque. En total, más de 13.000 metros cuadrados de viales y 4.000 de zonas verdes renovadas.