Sanidad
El centro de salud de la Coma de Paterna reabre tras cuatro meses de cierre
Tras la reapertura del centro de salud, los pacientes expresan alivio al poder acceder a la atención médica en su barrio, destacando la comodidad de la cercanía y las medidas de seguridad implementadas
A primera hora de la mañana los pacientes han ido acudiendo al centro de salud de la Coma de Paterna con normalidad, tras su reapertura, después de cuatro meses sin prestar atención sanitaria. Ha reabierto aunque solo medicina familiar, pediatría está a la espera de conseguir médicos que deseen ocupar la plaza. El arco de seguridad ya es algo habitual para los pacientes. Jorge es mexicano hace unos días que vive en Paterna. Para él son “normales” las medidas de seguridad, “me parece muy bien”.
"Hemos vuelto a la normalidad"
Para Teresa la apertura del centro es un “alivio”. “He venido a cambiar todas las citas que tenía en el otro consultorio “, explica. “Hemos vuelto a la normalidad y es un alivio, porque antes tenía que ir en taxi”, comenta, “ahora vengo andando”.
Cristóbal también ve con normalidad pasar por el arco para entrar al centro de salud. “He venido a curarme en enfermería y sin problemas”, explica. Además del detector, también se ha incrementado la seguridad privada.
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