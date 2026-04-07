La CHJ emite un informe desfavorable que frena la reconstrucción dels Arquets de Baix por considerarlos un obstáculo para la circulación del agua

Un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) frena la reconstrucción del acueducto del Arquets de Baix de Torrent, en el barranco de l'Horteta, afectados por la dana, a pesar de que cuenta con una subvención de la Generalitat Valenciana de 600.000 euros.

El organismo ha presentado un informe desfavorable dentro del trámite de audiencia previo a la resolución del procedimiento de autorización de las obras de reconstrucción del acueducto en su ubicación original dentro del cauce, al considerar que se trata de una obra sin uso funcional que supondría una reducción de la sección hidráulica y un obstáculo a la libre circulación del agua.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Torrent presentó alegaciones técnicas y jurídicas dentro del plazo concedido, defendiendo la viabilidad de la actuación y la compatibilidad de la reconstrucción con la seguridad hidráulica del barranco.

Subvención

La reconstrucción dels Arquets de Baix cuenta con una subvención de 600.000 euros concedida por la Generalitat Valenciana, destinada a la consolidación y restauración de este Bien de Relevancia Local arrasado por la DANA del 29 de octubre de 2024. Tal y como se informó tras la concesión de la ayuda, la actuación persigue estabilizar el único arco que permanece en pie, asegurar el terreno y recuperar la lectura histórica del conjunto, gravemente afectado por la barrancada.

La alcaldesa ha recordado que “la recuperación dels Arquets no es una actuación caprichosa ni estética. Es una reparación patrimonial, histórica y emocional para Torrent. Hablamos de un elemento que forma parte de nuestra identidad colectiva”.

La alcaldesa, Amparo Folgado, y el concejal José Gozalvo, visitan el acueducto. / Redacción Levante-EMV / A. T.

Un Bien de Relevancia Local protegido

El propio informe de la CHJ reconoce que els Arquets de Baix está protegido como Bien de Relevancia Local (BRL), tanto por el Decreto 62/2011 del Consell como en el Catálogo de Protecciones municipal (pág. 3 del informe). El Ayuntamiento recuerda que no se trata de una infraestructura contemporánea sin valor, sino de un elemento patrimonial documentado desde el siglo XVI, con fases constructivas anteriores, integrado históricamente en el sistema hidráulico del barranc de l’Horteta y reconstruido a lo largo de los siglos tras sucesivas riadas.

“Nuestros antepasados lo reconstruyeron tras cada barrancada. No podemos ser la generación que renuncie a él”, ha afirmado la alcaldesa.

Alegaciones

El Ayuntamiento considera que la negativa planteada en el informe previo no pondera suficientemente la condición de Bien de Relevancia Local, el interés general en la protección del patrimonio histórico hidráulico, ni la existencia de financiación autonómica ya concedida.

En sus alegaciones el consistorio rebate tanto los argumentos jurídicos como los técnicos utilizados para justificar la negativa, defendiendo que la restitución del acueducto es legalmente procedente, técnicamente viable y compatible con la normativa hidráulica vigente.

En primer lugar, las alegaciones recuerdan que els Arquets de Baix está catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL) conforme a la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano, lo que implica un deber de conservación, restauración y transmisión a las generaciones futuras, incluso cuando el bien haya sufrido deterioros o pérdidas parciales. La protección patrimonial, subraya el informe técnico municipal, no desaparece por el daño sufrido, sino que refuerza la obligación de recuperación del bien.

Asimismo, el Ayuntamiento destaca que el proyecto cuenta con resolución favorable de financiación por parte de la Conselleria de Cultura y de la Dirección General de Patrimonio, lo que acredita la adecuación de la intervención a los criterios de restauración patrimonial y su coherencia con los valores históricos y culturales del monumento.

Medidas

En paralelo, el Ayuntamiento de Torrent ha mantenido ya una reunión con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana para analizar la situación generada tras el informe desfavorable de la CHJ y estudiar las posibles actuaciones a desarrollar para garantizar la recuperación de este Bien de Relevancia Local.

Como primera medida, se ha acordado convocar una reunión conjunta entre las tres partes implicadas -Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Torrent y Confederación Hidrográfica del Júcar- con el objetivo de analizar alternativas técnicas y buscar posibles soluciones que permitan compatibilizar la seguridad hidráulica del barranco con la protección y reconstrucción del monumento histórico.

Argumentos técnicos

En el plano técnico, las alegaciones cuestionan la base del informe desfavorable al señalar que no existe una demostración técnica cuantificada que pruebe una reducción efectiva de la sección hidráulica del barranco, como sostiene la CHJ.

El informe municipal subraya que el colapso del acueducto durante la dana no fue consecuencia inevitable de su ubicación en el cauce, sino de problemas estructurales acumulados con el paso del tiempo, entre ellos la eliminación del estribo izquierdo en intervenciones anteriores, la pérdida del contrapeso estructural y el debilitamiento de pilares y cimentaciones.

Además, el proyecto de reconstrucción incorpora soluciones técnicas destinadas precisamente a mejorar el comportamiento hidráulico y estructural del conjunto.

Según las alegaciones, estas medidas permitirán que la estructura reconstruida presente un comportamiento estructural más seguro y resistente que el existente antes de la dana, evitando reproducir las vulnerabilidades que provocaron el colapso.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda también que tanto el Ministerio como la propia CHJ han autorizado en otros municipios actuaciones de restauración y reconstrucción de puentes y estructuras similares situadas en cauces públicos, en contextos de recuperación patrimonial o tras daños provocados por avenidas. Por ello, el consistorio considera que la negativa planteada en este caso resulta difícil de comprender desde el punto de vista técnico y administrativo, especialmente cuando se trata de la recuperación de un Bien de Relevancia Local con financiación pública ya concedida.

Utilidad pública

El Ayuntamiento también rebate el argumento de la supuesta “falta de funcionalidad” señalado por la CHJ. Las alegaciones recuerdan que la utilidad cultural y patrimonial constituye una utilidad pública reconocida constitucional y legalmente, y que el valor histórico de un bien protegido no depende de que mantenga su uso hidráulico original.

En este sentido, el documento subraya que els Arquets de Baix es uno de los elementos patrimoniales más reconocidos y valorados por la ciudadanía de Torrent, y que su desaparición supone una pérdida significativa para la memoria colectiva de la ciudad. Además, la recuperación del acueducto tras la dana tiene también un importante valor simbólico para la población, al representar la capacidad de la ciudad para superar la catástrofe y recuperar su patrimonio histórico.

Las alegaciones concluyen que la restitución dels Arquets de Baix es jurídicamente obligada, técnicamente viable y compatible con la normativa hidráulica, siempre que se valore adecuadamente el interés público patrimonial y cultural del bien.

Defensa del parimonio

La alcaldesa ha señalado que, “no estamos ante un simple trámite administrativo. Estamos ante la defensa de un patrimonio histórico que forma parte de la identidad de Torrent y de la Comunitat Valenciana. Por eso apelamos a la sensibilidad con los ciudadanos de Torrent y su municipio y pediremos la implicación del Gobierno de España y de los ministerios competentes para que se garantice una solución justa, coherente y respetuosa con nuestra historia, patrimonio y cultura”.

La alcaldesa ha concluido con firmeza, “Torrent no va a renunciar a Els Arquets de Baix. Defenderemos su reconstrucción con argumentos técnicos, jurídicos y patrimoniales. Exigimos coherencia institucional y una solución que permita compatibilizar seguridad hidráulica y protección del patrimonio. Nuestro compromiso es claro: recuperar lo que la DANA destruyó y proteger lo que forma parte de nuestra historia”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha puesto el acento en el trabajo técnico realizado por el Ayuntamiento para defender la viabilidad del proyecto de reconstrucción ante la Confederación Hidrográfica del Júcar, “las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento demuestran que la reconstrucción es viable y compatible con la normativa hidráulica. El proyecto incorpora soluciones constructivas más avanzadas que las que tenía la estructura antes de la dana, con refuerzos y sistemas de cimentación que mejoran la estabilidad del conjunto y su comportamiento frente a posibles avenidas”.

Asimismo, Gozalvo ha subrayado el valor patrimonial y simbólico que representa este elemento para la ciudad y la importancia de su recuperación tras la barrancada, “Els Arquets forman parte de la historia, del paisaje y de la identidad de Torrent. Su recuperación no solo responde a un criterio técnico o patrimonial, sino también al compromiso de la ciudad con la recuperación de su memoria y de los espacios que forman parte de nuestra historia”.

Con esta decisión, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la recuperación integral tras la dana, la defensa del patrimonio torrentino y la lealtad institucional, pero también con la firmeza necesaria cuando están en juego los intereses de la ciudad.