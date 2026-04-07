Un incendio en un taller de motos de Quart de Poblet obliga a evacuar un edificio residencial

Un incendio declarado en la madrugada de este martes en un taller de motos de Quart de Poblet obligó a evacuar un edificio residencial, aunque finalmente no se registraron daños personales.

El fuego se inició en un local situado en la calle Arco de los Naranjos, en un bajo de un inmueble de planta baja más tres alturas. Ante la magnitud del incendio, se procedió a desalojar de forma preventiva toda la finca.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, con un dispositivo formado por cinco dotaciones procedentes de los parques de Catarroja, Burjassot, Torrent y Paterna, además de un sargento, un jefe de sector y un oficial.

Incendio declarado en la madrugada de este martes en un taller de motos de Quart de Poblet. / Consorci Provincial de Bombers

Los bomberos lograron sofocar las llamas y, posteriormente, llevaron a cabo tareas de ventilación en varias viviendas afectadas por el humo. La intervención se dio por finalizada a las 03:25 horas.

Sin heridos

A pesar de la aparatosidad del incendio y la evacuación del edificio, no se produjeron heridos.