Muere Angelita García Daroqui, que encarnaba el espíritu de las cuevas de Paterna inmortalizadas por Almodóvar

Angelita García Daroqui ha fallecido este martes en Paterna. Conocida como la "Alcaldessa de les Coves", fue una de las 15 mujeres que protagonizó el calendario municipal que el Ayuntamiento dedicó a las "coveras", como memoria viva de una forma de vida que Almodóvar internalizó con su película 'Dolor y gloria', rodada en su mayor parte en estas pintorescas cuevas a los pies de la Torre.

El título honorífico se lo ganó por su vida de "covera", donde llegó después de que su padre, agricultor de profesión, comprara una de ellas donde pasó el resto de su vida. Incluso el propio Almodóvar le ofreció ser parte de la película. En el almanaque representaba el mes de febrero y contaba como vivía en una casa ubicada justo encima del que fue su hogar durante décadas. Allí se crió con sus padres y su hermana, y allí nacieron también dos de sus hijos.

“En las cuevas he vivido muy bien”, aseguraba Angelita. Y es que, a pesar de que las casas requerían trabajos constantes, también tenían sus ventajas porque “ni notas el invierno, ni notas el verano”, como narra en un reportaje a tenor del calendario.

En su barrio la recuerdan como una mujer "sin pelos en la lengua" y a la que "le gustaba mandar". El propio alcalde, Juan Antonio Sagredo, ha lamentado su pérdida en las redes sociales.

El velatorio será este martes 7 de abril de 11:00 horas a 13:00 horas y de 16:00 horas a 18:00 horas, la misa en el mismo tanatorio el miércoles 8 de abril a las 11:00 horas.