Nuevas "calles escolares" en Silla para proteger a los niños en la entrada y salida del colegio

El Ayuntamiento de Silla ha puesto en marcha una nueva iniciativa para mejorar la seguridad vial en el entorno de los colegios con la implantación de “calles escolares”, un modelo pensado para pacificar el tráfico y proteger a los menores en los momentos de mayor afluencia, especialmente durante la entrada y salida de las clases.

La primera actuación ya se ha desarrollado como prueba piloto en el entorno del CEIP El Patí. En concreto, los trabajos se han llevado a cabo en la calle Nuestra Señora de los Ángeles, calle Sagunto, plaza Morella, calle Alzira y avenida de Lluís Vives, donde se han introducido distintas medidas para advertir a los conductores de que se encuentran en una zona especialmente sensible para la seguridad peatonal.

Nueva señalización horizontal

Entre las acciones implantadas destaca una nueva señalización horizontal sobre la calzada que alerta de la proximidad de un espacio escolar y busca que los vehículos moderen la velocidad.

Nueva calle escolar en Silla con límite de velocidad a 20 km/h. / A. S.

A ello se suma una ruta peatonal señalizada con grafismos en amarillo y blanco y diferentes formas geométricas, un recurso visual con el que se pretende hacer más reconocible el itinerario y reforzar la atención de los conductores.

Tecnología solar

Como elemento novedoso, el consistorio también ha instalado una señal de limitación de velocidad con tecnología solar, capaz de informar en tiempo real a los conductores sobre si circulan a la velocidad adecuada.

La medida persigue fomentar hábitos de conducción más responsables en uno de los puntos del municipio donde la precaución debe ser máxima.

Con este proyecto, Silla da un paso más en la adaptación del espacio urbano a las necesidades de la comunidad educativa y refuerza la idea de que los alrededores de los colegios no deben entenderse solo como zonas de paso, sino como entornos de protección para la infancia. El Ayuntamiento ya ha avanzado además su intención de extender progresivamente este modelo al resto de centros educativos del municipio.