Paterna intensifica la vigilancia con drones y refuerza la seguridad en la Vallesa y la Canyada en Pascua

El Ayuntamiento de Paterna ha reforzado la vigilancia forestal en la Vallesa y la Canyada durante las vacaciones de Pascua, una de las épocas del año en las que más aumenta la presencia de visitantes en estos enclaves naturales del municipio. El dispositivo especial busca proteger el paraje natural, prevenir incendios y garantizar la seguridad en dos de las zonas verdes más sensibles de Paterna.

Para ello, la Policía Local de Paterna ha intensificado el control por tierra y aire a través de la Unidad de Vigilancia con Drones (UVED) y la Unidad de Emergencias y Medio Ambiente (UEMA). Este refuerzo permite ampliar la supervisión sobre el entorno forestal en unos días en los que muchas familias y grupos aprovechan la Pascua para acudir a áreas recreativas y espacios naturales como la Vallesa.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que este operativo responde al compromiso municipal con la protección del entorno natural y la seguridad ciudadana en fechas de gran afluencia. Al mismo tiempo que ha señalado que "seguimos avanzando en la incorporación de tecnología y recursos para anticiparnos a cualquier riesgo y actuar con la máxima eficacia".

Mejorar la capacidad de respuesta

Por su parte, la teniente de alcalde de Interior, Núria Campos, ha destacado la importancia de "combinar medios humanos y tecnológicos" para reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia en una zona especialmente sensible desde el punto de vista ambiental.

Asimismo, ha añadido que “la coordinación de las distintas unidades y el uso de herramientas avanzadas resultan clave para garantizar la seguridad y preservar nuestro patrimonio natural”.

Sistema de cañones de agua

El dispositivo de Pascua se apoya además en el sistema AVISPAT, que permanece activo durante todo el año las 24 horas desde el Centro de Control de la Policía Local. Esta plataforma integra detectores de humo, cámaras térmicas y el sistema de cañones de agua conectado a la red Guardian, lo que permite anticipar situaciones de riesgo y actuar con mayor rapidez en caso de emergencia.

Llamamiento a la ciudadanía

Desde el consistorio también se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para extremar las precauciones durante estos días festivos y respetar las normas en el monte. La prevención, recuerdan, resulta clave para conservar la Vallesa y la Canyada, dos espacios de gran valor ecológico en Paterna que durante la Pascua soportan una mayor presión de uso público.

Campos ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha recordado que “la prevención es fundamental, por lo que es imprescindible extremar las precauciones y respetar las normas para evitar situaciones de riesgo, especialmente en periodos de alta afluencia como la Pascua”.